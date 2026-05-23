Marco Rubio lankosi Indijoje: bus siekiama atnaujinti ryšius

Šia kelione siekiama atnaujinti ryšius su paprastai bendraminte partnere praėjus savaitei po šilto Vašingtono viršūnių susitikimo su Kinija.
Uolus katalikas M. Rubio savo keturių dienų kelionę po keturis miestus pradėjo apsilankymu Motinos Teresės labdaros organizacijos būstinėje rytiniame Kalkutos mieste ir malda prie jos kapo.
Pasipuošęs geltona gėlių girlianda ant kostiumo, pirmą kartą gyvenime Indijoje viešintis M. Rubio šypsojosi priešais vienuolių, vilkinčių velionės humanitarės skiriamuoju ženklu tapusiais baltais ir mėlynais sariais, susirinkimą.
„M. Rubio kalbėjo apie pagalbą benamiams, nepagydomai sergantiems ir raupsais sergantiems žmonėms“, – po pusantros valandos trukusio vizito žurnalistams sakė „Gailestingumo misionierių“ sesuo Marie Juan (Mari Chuan).
„Jis džiaugėsi galėdamas pasimelsti, o mes taip pat džiaugėmės galėdamos jį priimti“, – sakė ji.
JAV ambasadorius Indijoje vėliau paskelbė, kad šis vizitas parodė, jog šalių santykiai grindžiami „ne tik stipria politika, bet ir bendromis vertybėmis“.
M. Rubio, kurį lydi žmona Jeanette (Žanet), vėliau išskrido į Naująjį Delį, kur šeštadienį turėjo susitikti su N. Modi.
Prieš išvykdamas antradienį, M. Rubio taip pat dalyvaus vadinamojo Ketverto (angl. Quad) – Australijos, Indijos, Japonijos ir JAV – užsienio reikalų ministrų susitikime, nes šios keturios demokratijos laikomos atsvara Kinijos buvimui Indijos vandenyne.
Kinija jau seniai įtariai vertina Ketvertą, vadindama jį bandymu ją apsupti, ir anksčiau yra priekaištavusi Indijai dėl dalyvavimo jame.
Tačiau M. Rubio kelionė vyksta tuo metu, kai prezidentas D. Trumpas keičia tradicines prielaidas apie JAV prioritetus.
Praėjusią savaitę D. Trumpas valstybiniu vizitu lankėsi Kinijoje, kur, nepaisant nedaugelio konkrečių pranešimų, džiaugėsi prezidento Xi Jinpingo (Si Dzinpingo) priėmimu.
Pekine D. Trumpas kalbėjo apie tai, kad JAV ir Kinija yra „G2“ – ši formuluotė pastaraisiais metais tapo nebepopuliari, nes JAV sąjungininkės baiminasi, kad bus nušalintos nuo Vašingtono reikalų su kylančia Kinija.
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