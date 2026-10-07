Marco Rubio: Vakarai turi pasirinkti tarp nacionalinės galios ir nuosmukio

„Esame lūžio taške (...) ne tik mano tautos istorijoje, bet ir visos mūsų civilizacijos lūžio taške“, – pabrėžė M. Rubio prie Akropolio sakytoje kalboje.
„Arba nuspręsime veikti dabar, arba prarasime galimybę veikti apskritai“, – sakė JAV diplomatijos vadovas.
Jungtinės Valstijos, vadovaujamos prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo), jau padarė savo pasirinkimą, sakė M. Rubio.
„Mes pasirenkame bekompromisį siekį stiprinti nacionalinę galią: susigrąžinti svarbiausių mūsų tiekimo grandinių kontrolę, vėl industrializuoti mūsų ekonomiką, atkurti mūsų gynybą, kovoti dėl dominavimo ateities technologijų ir pramonės srityse“, – sakė jis.
„Vėl kilo nauja konkurencija tarp didžiųjų valstybių. Vėl atsirado pažeidžiamumas, agresija, terorizmas, visa gausybė naujų grėsmių ir išpuolių“, – sakė M. Rubio.
„Turime atkurti savo institucijas ir aljansus, kad galėtume kartu pasipriešinti šioms grėsmėms“, – kalbėjo jis.
M. Rubio teigė Europoje pastebintis padrąsinančių ženklų, jog, kaip tikisi Vašingtonas, „tai bus kartų kaitos pradžia, sparčiai augančios išlaidos gynybai, gausybė naujų partnerysčių ir programų, išsiplėtusi gamyba ir produkcija“.
„Tikime, kad Europa gali pabusti iš savo ilgo miego ir vėl uždegti ugnį, kuri čia buvo uždegta prieš tūkstančius metų“, – sakė jis.
„Itin svarbus“ aljansas
Šią kalbą, kurioje buvo gausu pagyrimų senovės graikams, M. Rubio skaitė po vasario mėnesį sakytos kalbos, kurioje teigė, kad Europai yra kilusi masinės imigracijos grėsmė, ir ragino ją ginti krikščioniškąją civilizaciją.
Anksčiau trečiadienį M. Rubio, kuris į Graikiją atvyko iš Islandijos, pabrėžė „itin svarbų“ JAV aljansą su Graikija.
Jis ypač atkreipė dėmesį į energetikos sektorių ir paskelbė apie bendrą susitarimą dėl dalijimosi informacija narkotikų kontrabandos ir terorizmo klausimais.
„Matydami pasaulį, kurį ištinka (...) destabilizuojantys įvykiai, suprantate, koks svarbus Jungtinėms Valstijoms yra šis aljansas su Graikija“, – sakė jis, turėdamas omenyje konfliktus Artimuosiuose Rytuose bei Rusijos karą prieš Ukrainą.
Kalbėdamas apie Iraną, jis teigė, kad Teheranas „prarado visišką kontrolę“ Hormuzo sąsiauryje. Taip M. Rubio bandė nuraminti visuomenę tuo metu, kai Jungtinėms Valstijoms, likus vos kelioms savaitėms iki kadencijos vidurio rinkimų, sunkiai sekasi rasti būdą užbaigti šį karą.
Tvyrant didelei įtampai, kurią sukėlė karai Irane ir Ukrainoje, trečiadienį M. Rubio dalyvavo „strateginiame dialoge“ su Graikija regioninio ir energetinio saugumo klausimais.
Trečiadienio vakarą jis planuoja susitikti su konservatyviuoju ministru pirmininku Kiriaku Micotakiu (Kyriakos Mitsotakis), o ketvirtadienį išvyks į Lisaboną.
Kontroversija dėl JAV ambasadorės
Karai Irane ir Ukrainoje išryškino energijos tiekimo maršrutų pažeidžiamumą, o Graikija save pristato kaip vieną pagrindinių mazgų Pietryčių Europoje, ypač gamtinių dujų transportavimo srityje.
Neseniai atidaryti dujotiekiai ir uostų infrastruktūra Graikijai leido prisidėti prie vertikalaus koridoriaus per Rytų Europą į Ukrainą.
M. Rubio į Graikiją atvyko po to, kai JAV žiniasklaida pastarosiomis dienomis skelbė apie galimus interesų konfliktus, susijusius su JAV ambasadore Graikijoje Kimberly Guilfoyle (Kimberli Gilfoil).
Keli demokratai K. Guilfoyle – buvusią JAV prezidento sūnaus, Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) jaunesniojo, sužadėtinę – apkaltino tuo, kad ji oficialių diplomatinių susitikimų metu gynė vienos graikų statybos ir energetikos bendrovės komercinius interesus.
Ji taip pat kaltinama tuo, kad ne kartą leido registruotam tos užsienio bendrovės lobistui dalyvauti susitikimuose su JAV aukšto rango pareigūnais.
Paklaustas apie tai, M. Rubio atsisakė atsakyti, tačiau dar kartą patvirtino savo paramą buvusiai televizijos „Fox News“ vedėjai.
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