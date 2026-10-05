 Meloni užregistravo savo balsą kaip prekės ženklą

Meloni užregistravo savo balsą kaip prekės ženklą

2026-10-05 17:33
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje (EUIPO) užregistravo savo balso įrašą.

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<span>Meloni užregistravo savo balsą kaip prekės ženklą</span>
Meloni užregistravo savo balsą kaip prekės ženklą / Scanpix nuotr.

Laikraštis „La Repubblica“ pirmadienį pranešė, kad taip siekiama apsaugoti G. Meloni nuo dirbtinio intelekto (DI) sistemomis sukurtų suklastotų jos balso įrašų.

Pranešama, kad G. Meloni kaip žodinį prekių ženklą užregistravo frazę „Io sono Giorgia Meloni“ („Aš esu Giorgia Meloni“). Pasak „La Repubblica“, balso įrašas trunka vos keturias sekundes.

Laikraštis rašo, kad ši frazė primena G. Meloni žodžius „Aš esu Giorgia, esu moteris, esu motina, esu italė, esu krikščionė“, kurie metams bėgant tapo savotišku neoficialiu jos skiriamuoju ženklu.

Prieš kelis mėnesius internete pasirodė DI sugeneruotų G. Meloni nuotraukų, todėl ji ėmė aktyviai su tuo kovoti ir paragino elgtis atsakingai.

Ji tada rašė platformoje „X“, kad platinamos įvairios suklastotos jos nuotraukos, kurias „kai kurie uolūs oponentai“ pateikia kaip tikras.

G. Meloni perspėjo, kad DI klastotės yra pavojinga priemonė, nes jomis galima apgauti, manipuliuoti ir pakenkti bet kuriam žmogui. Pasak premjerės, ji gali apsiginti, tačiau daugelis kitų žmonių – ne. Tai, kas šiandien vyksta su ja, rytoj gali nutikti bet kam, pridūrė ji.

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