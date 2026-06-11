„Mercedes-Benz“ kurs mobilią dronų perėmimo sistemą

„Mercedes-Benz“ tapo naujausia Vokietijos automobilių gamintoja, plečiančia veiklą gynybos sektoriuje, tuo metu, kai tradicinis automobilių verslas susiduria su sunkumais.
Abi įmonės susitarė kurti mobilias gynybos nuo dronų platformas panaudojant „Mercedes“ G klasės visureigius bei „Sprinter“ furgonus. Jų teigimu, susitarimo memorandumas buvo pasirašytas Berlyne vykusios aviacijos parodos ILA metu.
„Mes sujungiame savo stipriąsias puses, – sakė „Mercedes-Benz“ gamybos vadovas Michaelis Schiebe. – „Mercedes-Benz“ šiandien ir ateityje tieks tvirtus ir patikimus automobilius, o „Tytan“ suteikia labai specializuotą kompetenciją dronų, jutiklių ir misijų technologijų srityje.“
Automobiliai bus aprūpinti „Tytan“ gynybos nuo dronų sistema, kurią sudaro radaras ir dronai-perėmėjai, AFP sakė „Tytan“ atstovė spaudai ir pridūrė, kad gamybos apimtys ir terminai dar turi būti nustatyti.
„Mercedes-Benz“ atstovas spaudai atsisakė kalbėti apie konkrečius skaičius.
Sprendimą žengti į dronų sritį „Mercedes-Benz“ priėmė tuo metu, kai pareigūnai visoje Europoje kaltina Rusiją dėl įtartinos dronų veiklos suaktyvėjimo, įskaitant įtariamus skrydžius virš Miuncheno oro uosto praėjusį spalį, dėl kurių buvo atšaukta dešimtys skrydžių, o tai paveikė tūkstančius keleivių.
„Mercedes“ jau gamina karinę G klasės visureigio versiją, vadinamą „Wolf“, o bendrovės generalinis direktorius Ola Kaellenius (Olia Kelenijusas) praėjusį mėnesį leidiniui „The Wall Street Journal“ sakė, kad „Mercedes“ būtų pasirengusi prisidėti prie Europos perginklavimo, šalims didinant gynybos išlaidas.
Tuo tarpu kitos Vokietijos automobilių gamybos milžinės – „Volkswagen“ grupės – generalinis direktorius Oliveris Blume'as kovo mėnesį sakė, kad grupė derasi su gynybos įmonėmis dėl karinių transporto priemonių gamybos nepakankamai išnaudojamoje gamykloje šiaurės Vokietijoje.
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