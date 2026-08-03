Mianmare sulaikyta Aung San Suu Kyi susitiko su Raudonojo Kryžiaus atstovu

Tai pirmas viešai paskelbtas jos susitikimas su užsienio pareigūnu nuo tada, kai 2021 metais ji buvo nušalinta per karinį perversmą, pranešė prezidento kanceliarija.
Kariuomenė A. San Suu Kyi nušalino 2021 metų vasarį. Nobelio taikos premijos laureatė buvo įkalinta, o šalyje kilo besitęsiantis pilietinis karas, jau nusinešęs daugiau nei 100 tūkst. gyvybių.
Perversmo lyderis ir buvęs chuntos vadovas Min Aung Hlaingas balandį po itin suvaržytų rinkimų tapo civilinės valdžios prezidentu.
Tą patį mėnesį 81-erių Aung San Suu Kyi buvo perkelta į namų areštą, Min Aung Hlaingui pareiškus, kad jis sušvelnino likusią jos bausmės dalį.
Ji buvo sulaikyta dėl daugybės kaltinimų, kurie, pasak žmogaus teisių gynimo grupių, buvo sufabrikuoti siekiant pašalinti ją ir jos populiarią Nacionalinę demokratijos lygą iš politinio gyvenimo.
Prezidento kanceliarija pranešime nurodė, kad Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto (TRKK) reziduojantis atstovas Mianmare Arnaud de Baecque'as su Aung San Suu Kyi susitiko pirmadienio rytą.
Prezidento kanceliarijos išplatintose nuotraukose matyti, kaip Aung San Suu Kyi spaudžia ranką vyrui, kuris, kaip manoma, yra A. de Baecque'as.
Kitoje nuotraukoje Aung San Suu Kyi pjausto gimtadienio tortą, o dar kitoje matyti tortas su užrašu: „Su gimtadieniu, teta Su“.
Naujienų agentūra AFP negalėjo kol kas patikrinti šių vaizdų autentiškumo, tačiau dirbtinio intelekto įrankiai klastojimo požymių nerado.
AFP kreipėsi į TRKK dėl komentaro.
„Džiaugiamės matydami tokią jos nuotrauką, jei tai tikrai ji susitinka su TRKK. Dabar bent žinome, kad ji gyva“, – su anonimiškumo sąlyga AFP sakė vienas jos partijos politikos veteranas.
„Visgi Teta turėtų būti nedelsiant paleista, nes ji sulaikyta neteisėtai“, – pridūrė jis.
Gyvybės įrodymas
Institucijos neatskleidė tikslios Aung San Suu Kyi sulaikymo vietos sostinėje Neipide, taip pat nenurodė, kiek metų liko atlikti jos bausmės.
Jos sūnus Kim Arisas, Jungtinės Karalystės (JK) pilietis, siekė nepriklausomai patvirtinto įrodymo, kad jo motina gyva, kai ji buvo perkelta į namų areštą.
Jis teigia negavęs jokių žinių iš savo motinos, kuri Mianmare išlieka itin populiari.
Po perversmo Mianmaras yra iš esmės izoliuotas tarptautinės bendruomenės, o 11 valstybių vienijanti Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN) šalies vadovybę pašalino iš aukšto lygio viršūnių susitikimų.
Tačiau kaimyninis Tailandas ėmėsi pastangų sugrąžinti atstumtą valstybę į diplomatinį lauką tiek dvišaliu pagrindu, tiek per šį regioninį bloką.
Pakeitęs savo postą, Min Aung Hlaingas jau apsilankė Indijoje, Kinijoje ir ASEAN priklausančiame Laose, o šią savaitę planuoja oficialų vizitą Tailande.
Nepaisant diplomatinio atšilimo, tęsiamas Aung San Suu Kyi sulaikymas kai kurioms šalims išlieka svarbiu kliuviniu.
ASEAN blokas siekė savo specialiojo pasiuntinio susitikimo su Aung San Suu Kyi, tačiau Mianmaras iki šiol su tuo nesutinka.
Tailando užsienio reikalų ministras Sihasakas Phuangketkeowas praėjusį mėnesį žurnalistams sakė, kad Mianmaro užsienio reikalų ministras Tin Maung Swe per kelionę į Tailandą patikino savo regiono kolegas, jog Aung San Suu Kyi yra „geros sveikatos“.
„Mums buvo pasakyta, kad ja gerai rūpinamasi, bet tai turi būti įrodyta“, – pridūrė Sihasakas Phuangketkeowas.
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