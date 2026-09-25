Milano oro uostas pavadintas Silvio Berlusconi vardu

Šis žingsnis jau sulaukė kritikos ir laikomas politiniu. Sprendimas Milano oro uostą pavadinti prieštaringai vertinto politiko ir žiniasklaidos magnato garbei sulaukė kritikos, nes trys jo premjero kadencijos buvo paženklintos skandalais ir teisminiais ginčais. Toks sprendimas buvo priimtas netrukus po jo mirties 2023 metų birželio 12 d.
Penktadienį Malpensos oro uosto 1-ojo terminalo atvykimo salėje vykusioje ceremonijoje dalyvavo Italijos kraštutinės dešinės vyriausybės nariai, tarp jų – transporto ministras Matteo Salvini, užsienio reikalų ministras Antonio Tajani bei Berlusconi šeimos nariai.
„Ar gali būti geresnis indėlis į Silvio atminimą nei pavadinti jo vardu vartus į Europą ir pasaulį“, – sakė S. Berlusconi brolis Paolo.
Velionio politiko dukra Marina Italijos naujienų agentūrai ANSA pasakojo, kad jos tėvas visą gyvenimą „žiūrėjo į priekį ir toli“. „Man patinka manyti, kad nuo šiandien jo vardas pasitiks atvykstančiuosius iš kitų šalių ir lydės tuos, kurie pakils siekti naujų tikslų“, – pridūrė ji.
Tuo metu Italijos opozicija sako, kad sprendimas pervadinti oro uostą pažeidžia įstatymą, pagal kurį viešosios vietos negali būti pavadintos žmonių, mirusių mažiau nei prieš 10 metų, vardais.
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