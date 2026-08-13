Moldovos ministras atsisakė išklausyti klausimą rusų kalba

Pasak „Ukrinform“ cituojamo leidinio „NewsMaker“, incidentas įvyko trečiadienį, rugpjūčio 12 d., per spaudos konferenciją.
„Pone Nosatii, pasakykite...“, – klausimą rusų kalba pradėjo žurnalistė.
„Aš jūsų nesuprantu“, – rumuniškai atsakė Moldovos gynybos ministras, jai dar nespėjus užduoti klausimo.
Tuomet žurnalistė tą patį klausimą uždavė rumunų kalba.
„Su didžiausiu malonumu. Ir labai jums ačiū, kad kalbate valstybine – rumunų – kalba. Jūs ja kalbate labai gerai“, – pareiškė A. Nosatii ir į klausimą atsakė rumuniškai.
Vyriausybės interneto svetainėje paskelbtoje A. Nosatii biografijoje nurodoma, kad jo gimtoji kalba yra rumunų, bet jis taip pat moka rusų ir anglų kalbas.
Ministro biografijoje taip pat nurodoma, kad praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje jis ketverius metus dalyvavo kariniuose mokymuose Ukrainoje.
„Ukrinform“ primena, kad Vilniaus miesto savivaldybė neseniai paskelbė nebepriimsianti gyventojų prašymų ir skundų rusų kalba.
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