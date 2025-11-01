„Moody's“ pakėlė Italijos reitingą iki Baa2

Sprendimas priimtas po to, kai trečios pagal dydį euro zonos ekonomikos kredito reitingus anksčiau šiais metais padidino kitos dvi tarptautinės agentūros – „Fitch Ratings“ ir „S&P Global“.
„Italija daro didelę pažangą siekdama Nacionalinio ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano etapų ir tikslų, stabilumas didina ekonominių ir fiskalinių reformų bei investicijų veiksmingumą“, – teigiama „Moody's“ pranešime.
„Dėl to tikimės, kad didelė Italijos valstybės skolos našta nuo 2027-ųjų palaipsniui mažės“, – pažymėjo agentūra.
Komentuodama perspektyvą „Moody's“ nurodė, jog reformos, skirtos didinti viešojo sektoriaus efektyvumą ir geresnę verslo aplinką, turėtų padėti šalies ekonominei plėtrai.
