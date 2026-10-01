Muskas padės Pentagonui aiškintis kariavimo ateitį

P. Hegsethas tai sakė jaunesniesiems karininkams ir puskarininkiams jūrų pėstininkų bazėje Kvantike, Virdžinijoje. Kalbą „Apie pajėgų padėtį“ jis pasakė antri metai iš eilės, nors tokios kalbos Pentagono vadovams nėra įprastos.
Naujos kartos ginklų sistemų kūrimo srityje P. Hegsethas paskelbė apie iniciatyvą tirti ateities kariavimo būdus, kuriai vadovaus E. Muskas, buvęs Atstovų Rūmų pirmininkas respublikonas Newtas Gingrichas (Niutas Gingričas) ir „Anduril Industries“ vienas iš įkūrėjų Palmeris Luckey (Palmeris Lakis).
P. Hegsethas teigė, kad šis darbas „bus nukreiptas į ginklų ir sistemų, kurių per (...) prireiks mūsų vaikams ir anūkams, atradimą, kūrimą bei diegimą“. Jis pabrėžė būtinybę dominuoti „bet kokiame ateities mūšio lauke – nuo žemės gelmių iki kosmoso už Mėnulio“.
Šį mėnesį JAV pirmą kartą patvirtino, kad dislokavo ginklų kosmose. Tai stulbinantis atskleidimas po ankstesnių įspėjimų apie tai, kad tokios šalys kaip Rusija galbūt ginkluoja šią pasaulinę erdvę, kuri, kaip jau seniai numatyta sutartyse, turėtų būti naudojama tik taikiems tikslams.
Nauja dronų vadavietė
P. Hegsethas taip pat paskelbė apie kitus didelius JAV kariuomenės pokyčius, įskaitant naujos dronų vadavietės įsteigimą. Ji prižiūrės autonominių ir robotizuotų pajėgumų diegimą.
Gynybos sekretorius tai pavadino „greičiausiu taikos meto poslinkiu šiuolaikinėje karo istorijoje“.
Jis pripažino, kad „karo tempas keičiasi greičiau nei procesas, skirtas jį palaikyti“. Iranas paprastai naudoja pigius dronus; nuo jų per septynis mėnesius trunkantį karą žuvo JAV karių. P. Hegsethas atkreipė dėmesį ir į novatorišką Ukrainos dronų naudojimą kovojant su Rusijos pajėgomis – iš to JAV pajėgos taip pat mokosi.
„Ukrainos pamoka yra ne ta, kad vieno tipo dronai laimi karus, o veikiau ta, kad reikia specialiai sukurtos sistemos, maksimaliai padidinančios galimybes prisitaikyti“, – sakė P. Hegsethas.
Tačiau Europoje įsikūrusiam JAV kariuomenės daliniui, kuris specializavosi dronų karo srityje, neseniai buvo įsakyta nutraukti šią veiklą ir vėl tapti tradiciniu pėstininkų batalionu.
Tarp kitų pranešime pristatytų dalykų yra planas pirmą kartą per 40 metų pastatyti naują karinę bazę: P. Hegsethas pakvietė visas 50 valstijų varžytis dėl galimybės priimti nuo 15 tūkst. iki 25 tūkst. karių. Jis taip pat paskelbė apie planą kiekvienai karinei bazei užtikrinti autonominį energijos tiekimą.
Be to, paskelbta, kad Gynybos departamentas įkurs Religinių reikalų biurą ir kad JAV generolų bei admirolų skaičius buvo sumažintas 20-čia procentų.
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