Nafta brangsta, akcijų rinką augina technologijų sektorius

Nepaisant JAV prezidento Donaldo Trumpo patikinimų, kad JAV ir Iranas artėja prie tris mėnesius trunkančio karo pabaigos ir Hormuzo sąsiaurio atidarymo, naftos rinkos investuotojai išlieka abejingi, nes laukia realių pažangos ženklų.
Šią savaitę nerimas tarp investuotojų išaugo po to, kai Irano žiniasklaida pranešė, kad šalis nutraukė taikos derybas dėl Izraelio atakų prieš Libaną, ką JAV prezidentas antradienį paneigė.
„Melagingi naujienų pranešimai, kad Irano Islamo Respublika ir JAV prieš keletą dienų nutraukė derybas, yra melagingi ir klaidingi“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ rašė D. Trumpas. – Mūsų pokalbiai vyko nuolat, įskaitant prieš keturias dienas, prieš tris dienas, prieš dvi dienas, prieš vieną dieną ir šiandien.“
Tuo metu Izraelis tęsia atakas prieš Libaną, keldamas pavojų trapiam paliaubų susitarimui tarp Vašingtono ir Teherano, o Iranas paleido raketų į kaimynines šalis.
JAV prezidentas sako tebesąs optimistiškai nusiteikęs dėl susitarimo.
Tačiau JAV kariuomenė antradienį pranešė, kad „sėkmingai atrėmė“ seriją Irano raketų ir dronų atakų Persijos įlankoje ir surengė savigynos smūgius prieš šalies Kešmo salą. JAV kariuomenė taip pat pranešė, kad buvo numušti trys Irano paleisti puolamieji dronai, „skirti civiliniams jūrininkams“.
Nerimas dėl taikos susitarimo pakėlė naftos kainas daugiau nei vienu procentu, o abiejų rūšių naftos kainos iki šiol šią savaitę jau padidėjo apie penkis procentus. Trečiadienį „Brent“ naftos kaina padidėjo 1 proc. iki 96,97 JAV dolerio už barelį, o „West Texas Intermediate“ nafta pabrango 1,2 proc. iki 94,86 JAV dolerio už barelį.
Tuo metu akcijų rinkose tęsiasi stulbinantis kilimas, kurį skatina technologijų sektorius ir dirbtinio intelekto paklausa. Tokijo biržos indeksas pakilo daugiau nei dviem procentais. Prie to smarkiai prisidėjo lustų gamybos bendrovės „Tokyo Electron“ akcijos, kurių kursas šoktelėjo daugiau nei 11 proc.
Taipėjaus biržos indeksas panašiai pakilo „Taiwan Semiconductor Manufacturing Company“ akcijų brangimo dėka.
Indeksai auga ir Šanchajuje, Sidnėjuje, Singapūre ir Maniloje, nors Honkonge, Velingtone ir Džakartoje jie smuktelėjo. Seulo birža uždaryta dėl šventės.
„Akcijų rinkos vėl orientuojasi į technologijų sektorių, o ne į geopolitinius įvykius“, – sakė „IG“ vyriausiasis rinkos analitikas Chrisas Beauchampas. – Įtampa dėl Irano beveik nesumažino investuotojų apetito, o šią savaitę rinkoms įdomesnę perspektyvą suteikė virtinė su dirbtiniu intelektu susijusių pranešimų.“
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