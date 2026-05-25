Nafta pinga, akcijos brangsta, tikintis JAV ir Irano susitarimo

„Brent“ naftos kaina sumažėjo 3,99 proc. iki 99,41 JAV dolerio už barelį, o „West Texas Intermediate“ naftos barelio kaina sumažėjo 4,25 proc. iki 92,49 JAV dolerio.
Rodos, kad JAV ir Iranas arčiausiai iki šiol priartėję prie susitarimo, kuris užbaigtų vasario pabaigoje kilusį karą, dėl kurio energijos kainos šoktelėjo į viršų ir padidėjo pasaulinė infliacija.
Tačiau kliūtys derybose iki šiol smukdė viltis, kad bus greitai rastas sprendimas, kuris atstatytų naftos ir dujų judėjimą per Hormuzo sąsiaurį.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė nurodęs JAV derybininkams „neskubėti sudaryti susitarimo“.
„Derybos vyksta tvarkingai ir konstruktyviai, ir aš nurodžiau savo atstovams neskubėti sudaryti susitarimo, nes laikas yra mūsų pusėje“, – savo oficialioje paskyroje socialiniame tinkle „Truth Social“ parašė D. Trumpas.
Irano naujienų agentūra „Tasnim“ pranešė, kad, remiantis jų turima informacija, pagrindinės galimo susitarimo sąlygos vis dar nėra išspręstos. Vienas iš pagrindinių nesutarimų – ar Teheranas yra pasirengęs atiduoti savo prisodrinto urano atsargas. Taip pat svarbūs klausimai yra tai, ar bus atblokuoti Irano aktyvai, įšaldyti dėl ilgalaikių JAV sankcijų, ir ar į bet kokį taikos susitarimą bus įtrauktas Libanas, kurį nuolat bombarduoja Izraelis.
Pirmadienį prekybos Azijoje metu pagrindiniai biržų indeksai pakilo, tikintis, kad Vašingtonas ir Teheranas sugebės įveikti šias kliūtis. Tokijo biržos indeksas pakilo daugiau nei 3 proc. Indeksai kilo ir Šanchajuje, Taipėjuje, Maniloje, Bankoke, Džakartoje, Singapūre, Sidnėjuje ir Velingtone. Honkongo ir Seulo biržos buvo uždarytos dėl valstybinių švenčių.
„Savaitgalio naujienų srautas vėl sutelkė dėmesį į derybų dėl susitarimo tarp JAV ir Irano perspektyvas, – sakė „Pepperstone“ tyrimų vadovas Chrisas Westonas. – Remiantis D. Trumpo pranešimais, susitarimo memorandumas yra „iš esmės suderintas“, o detalės bus paskelbtos artimiausiu metu, nors skubos, atrodo, nėra.“
Investuotojai taip pat stebės, kaip JAV centrinis bankas (FED) ir jos naujasis pirmininkas Kevinas Warshas sureaguos į šios savaitės asmeninių vartojimo išlaidų duomenis, taip pat į Europos infliacijos rodiklius.
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