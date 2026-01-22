Naftos kainos lėtai patraukė žemyn

„Brent“ rūšies naftos ateities sandorių kaina sumenko 0,35 proc. iki 65,01 JAV dolerio už barelį, o WTI rūšies naftos kaina – 0,34 proc. iki 60,41 JAV dolerio už barelį, rodo portalo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.
Padarius tam tikrą pažangą siekiant bendro susitarimo dėl Grenlandijos, prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė, kad atidės prieš Europą nutaikytų muitų priemonių įvedimą, ir atmetė karinės jėgos panaudojimo galimybę.
Visgi rinkose tebevyrauja nuogąstavimai dėl pasiūlos pertekliaus, Tarptautinei energetikos agentūrai (TEA) patvirtinus, kad, nepaisant šiek tiek padidintos paklausos augimo prognozės, naftos pasiūla pasaulyje šiemet turėtų gerokai viršyti paklausą.
