Naftos kainos toliau kopia aukštyn

„Brent“ rūšies naftos ateities sandorių kaina ryte pakilo 1,06 proc. iki 91,44 JAV dolerio už barelį, o WTI rūšies naftos kaina – 1,38 proc. iki 86,94 JAV dolerio už barelį.
Pirmadienį abiejų rūšių naftos kainos šoktelėjo daugiau nei 2 procentais.
Naujausias JAV ir Irano apsikeitimas smūgiais dar labiau pakurstė nuogąstavimus dėl infliacijos, kuri jau daro spaudimą centriniams bankams didinti palūkanų normas.
Po šešių karo mėnesių konfliktas tebėra aklavietėje: Teheranas toliau laiko strateginį Hormuzo sąsiaurį uždarytą, o Vašingtonas tęsia atsakomąją Irano uostų blokadą.
Sekmadienį Jungtinės Valstijos smogė Irano salai šiame vandens kelyje, o Teheranas greitai ėmėsi atsakomųjų veiksmų, smogęs JAV kariniams taikiniams Artimuosiuose Rytuose.
Šis apsikeitimas ugnimis pakurstė baimę, kad vėl prasidės didelio masto karo veiksmai, JAV prezidentui žadant atsakyti.
„Mes jiems stipriai smogsime“, – pareiškė Donaldas Trumpas, kurį citavo trumpai su juo pasikalbėjęs „Fox News“ žurnalistas.
„Atsakymas bus“, – patikino JAV prezidentas.
JAV pareigūnai teigė, kad buvo smogta raketų paleidimo įrenginiams Larako saloje, siekiant užkirsti kelią Teheranui užminuoti sąsiaurį. Tuo metu Iranas smogė JAV pajėgoms Jordanijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose.
Šis apsikeitimas ugnimi įvyko po kelių santykinės ramybės savaičių, D. Trumpo administracijai neseniai perėjus prie „ekonominio karo“.
„Toliau darysime spaudimą, ir čia jau turėjome labai gerų diskusijų“, – pareiškė JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas (Skotas Besentas), kalbėjęs su žurnalistais per Didžiojo dvidešimtuko (G20) susitikimą Šiaurės Karolinoje.
Anot jo, lūžis spaudimo kampanijoje gali įvykti „per kelias savaites ar mėnesius“.
„Apgalvotas pradinių veiksmų pobūdis rodo, kad nė viena iš šalių nesiekia grįžti prie ilgalaikio konflikto, tačiau dėl įstrigusių derybų ir strateginės būtinybės išlaikyti sąsiaurį atvirą visada įmanoma tolesnė eskalacija“, – pažymėjo banko „National Australia Bank“ atstovas Rodrigo Catrilas.
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