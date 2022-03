NATO pradeda diskusijas dėl ilgalaikio rytinio flango stiprinimo

Gynybos ministrų susitikime trečiadienį bus pradėta diskusija dėl ilgalaikio saugumo stiprinimo visose srityse, antradienį Briuselyje sakė Aljanso generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.

Tai, anot jo, gali apimti gerokai didesnio ginkluotųjų pajėgų ir ginkluotės skaičiaus dislokavimą rytinėje Aljanso dalyje. Be to, bus svarstoma galimybė vykdyti daug daugiau oro ir karinio laivyno misijų, stiprinti priešlėktuvinę ir priešraketinę gynybą bei rengti papildomas ir didesnio masto pratybas.

„Aš tikiuosi, kad mes NATO kariniams vadams pavesime parengti variantus mūsų viršūnių susitikimui Madride birželį“, - kalbėjo J. Stoltenbergas apie būsimas gynybos ministrų konsultacijas.

NATO šalių lyderiai Rusijos invaziją į Ukrainą pavadino „didžiausia grėsme euroatlantiniam saugumui per dešimtmečius“. Netrukus po karo pradžios jie pažymėjo: „Atsižvelgdami į Rusijos veiksmus, padarysime visas būtinas išvadas dėl NATO atgrasymo ir gynybos priemonių“.

NATO šalys jau nusiuntė tūkstančius papildomų karių, be kita ko, į Baltijos valstybes ir Rumuniją. Be to, rytinėje Aljanso teritorijoje buvo smarkiai išplėsta oro erdvės stebėsena.