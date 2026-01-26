„Jei kas nors čia vėl mano, kad Europos Sąjunga (ES) arba visa Europa gali apsiginti be JAV pagalbos – toliau svajokite. Jūs negalite“, – Europos Parlamento (EP) įstatymų leidėjams sakė M. Rutte.
NATO vadovas: Europa nepajėgi apsiginti be JAV pagalbos
2026-01-26 18:31
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė) pirmadienį pareiškė, kad Europa nepajėgi apsiginti be Jungtinių Valstijų pagalbos, kilus įtampai dėl Grenlandijos ir senajam žemynui vis labiau norint atsistoti ant savo kojų.
Markas Rutte / P. Peleckio/ BNS nuotr.
