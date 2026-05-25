Naują Latvijos vyriausybę formuojančios partijos susitarė dėl atsakomybių

Tai po susitikimo su prezidentu Edgaru Rinkevičiumi pirmadienį pranešė paskirtasis ministras pirmininkas A. Kulbergas.
Tikimasi, kad A. Kulbergo vadovaujamoje vyriausybėje „Jungtinio sąrašo“ politikai vadovaus Finansų, Teisingumo bei Išmaniojo administravimo ir regioninės plėtros ministerijoms. Šiuo metu visoms šioms ministerijoms vadovauja „Naujosios vienybės“ politikai.
Nacionalinis aljansas vadovaus Švietimo ir mokslo, Kultūros, Vidaus reikalų bei Klimato ir energetikos ministerijoms.
Žaliųjų ir valstiečių sąjunga iš esmės išlaikys dabartines pozicijas, prarasdama tik klimato ir energetikos ministro portfelį: ji išsaugos Saeimos pirmininko postą, taip pat vadovaus Ekonomikos, Gerovės ir Žemės ūkio ministerijoms.
Savo ruožtu „Naujoji vienybė“ išlaikys Užsienio reikalų ir Sveikatos apsaugos ministerijų kontrolę bei turės perimti Gynybos ir Susisiekimo ministerijas, dėl kurių pastaraisiais mėnesiais viešumoje kilo daugiausia diskusijų. A. Kulbergas neatskleidė, ar gynybos ministro postą galėtų užimti dabartinė premjerė Evika Silina, pastaruoju metu rodžiusi susidomėjimą šiomis pareigomis.
A. Kulbergas pabrėžė, kad vyriausybei suformuoti skirtas laikas buvo trumpas ir jo laukė kone neįmanoma užduotis, tačiau sakė, kad neįmanomi dalykai tampa įmanomi, jei visi dirba konstruktyviai.
Jis pažymėjo, kad prie šio proceso buvo prieita taip, kad kiekviena politinė jėga vyriausybėje turėtų vienodą atsakomybę ir nekiltų išankstinės įtampos. Dirbant likusius mėnesius iki parlamento rinkimų, įtampa ir intrigos nėra reikalingos ir neturėtų būti programuojamos pačiuose vyriausybės pamatuose, pabrėžė būsimasis ministras pirmininkas.
A. Kulbergas pakartojo, kad naujosios vyriausybės prioritetai yra saugumas ir artėjantys rinkimai.
Tikimasi, kad asmenis, kurie užims konkrečius ministrų postus, A. Kulbergas įvardys antradienį vidurdienį.
A. Kulbergo tikslas – kad vyriausybės deklaracija būtų kuo trumpesnė, nes nėra prasmės į ją įtraukti ketverių ar penkerių metų programų – joje turi būti numatyti elementarūs, praktiški dalykai, kuriuos galima nuveikti iki rinkimų.
Kaip pranešta, žlugus E. Silinos vyriausybei, prezidentas naujos vyriausybės formavimą patikėjo „Jungtinio sąrašo“ atstovui A. Kulbergui, o partijų deryboms skyrė šiek tiek daugiau nei savaitę. Naująją vyriausybę turėtų suformuoti „Jungtinis sąrašas“, Nacionalinis aljansas, Žaliųjų ir valstiečių sąjunga bei „Naujoji vienybė“.
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