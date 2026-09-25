Naujas įspėjimas apie poveikį sveikatai supykdė Belgijos aludarius

Nepasitenkinimą sukėlęs pakeitimas susijęs tik su vieno svarbaus žodžio atsisakymu. Vyriausybė nori pakeisti dabartinį įspėjimą „piktnaudžiavimas alkoholiu kenkia jūsų sveikatai“ į „alkoholis kenkia jūsų sveikatai“.
Sveikatos ministro Franko Vandenbroucke‘o nuomone, šis pavasarį paskelbtas ir vis dar parlamente svarstomas pasiūlymas grindžiamas būtinybe geriau apsaugoti nepilnamečius ir informuoti suaugusiuosius apie alkoholio vartojimo riziką.
„Alkoholis yra žalingas. Kiekvienas gali pats nuspręsti, kiek gerti, tačiau mes, kaip valdžios institucijos, norime suteikti jauniems žmonėms ir suaugusiesiems tikslią informaciją“, – pareiškė jis.
„Toks yra šio naujo įspėjimo tikslas“, – pabrėžė ministras.
Kenkia reputacijai
Tačiau aludarius papiktino iniciatyva, jų teigimu, kelianti grėsmę svarbaus Belgijos ekonomikos sektoriaus reputacijai. Prieš šią iniciatyvą aktyviausiai stojo didžiausia pasaulyje alaus gamintoja AB „InBev“, gaminanti tokias klasikines vietos alaus rūšis kaip „Stella Artois“, „Leffe“ ir „Hoegaarden“. Kartu su kitais pramonės atstovais ji pradėjo kampaniją Belgijos žiniasklaidoje, siekdama paveikti visuomenės nuomonę.
Rugpjūtį grupė paskelbė vietos laikraščiuose viso puslapio reklamą, kurioje pavaizduota besišypsanti ir alumi besidalijanti pora. „Kas blogo tokiose akimirkose?“ – skelbia reklamos šūkis.
Naujasis įspėjimas kritikuojamas prie reklamos pridėtame tekste. Jame sakoma, kad piktnaudžiavimas alkoholiu neskiriamas nuo atsakingo vartojimo.
„Belgija nusprendė nusitaikyti į savo pačios tradicijas – nacionalinio pasididžiavimo šaltinį“, – piktinosi aludariai.
Pasipriešinimui vadovauja Krishanas Maudgalas, Belgijos aludarių asociacijos, vienijančios apie 130 gamintojų, vadovas. Jis kritikuoja globėjišką vyriausybės požiūrį ir yra įsitikinęs, kad belgai gali saikingai vartoti alkoholį be valdžios įsikišimo.
„Tai rodo rinkos tendencijos. Per pastaruosius 25–30 metų alaus vartojimas Belgijoje sumažėjo beveik 40 proc.“, – sakė jis.
Nėra saugaus alkoholio vartojimo lygio
Tačiau kai kurių šalies sveikatos specialistų nuomone, ši naujausia vyriausybės priemonė toli gražu nepakankama.
Belgijos Aukščiausioji sveikatos taryba, teikianti nepriklausomas rekomendacijas valdžios institucijoms, jau daugelį metų ragina visiškai uždrausti alkoholio reklamą. Ji siekia, kad įspėjimai apie poveikį sveikatai būtų pateikiami ir ant butelių bei skardinių, ir kaltina vyriausybę neryžtingumu.
„Pramonės naudojami šūkiai nepakankamai pabrėžia alkoholio vartojimo keliamus pavojus ir netgi prisideda prie painiavos“, – 2024 m. rašė taryba, remdamasi Pasaulio Sveikatos Organizacija, teigiančia, kad nėra jokio alkoholio vartojimo lygio, kuris būtų saugus sveikatai.
Priklausomybių nuo alkoholio specialistas Martinas de Duve‘as užsipuolė neatsakingus gamintojus.
„Iš musės pučiamas dramblys; juk kalbame tik apie vieno sakinio pakeitimą reklamose“, – sakė prevencijos organizacijai vadovaujantis gydytojas. Jis pabrėžė, kad alus yra labai svarbus Belgijos visuomenei, bet jokiu būdu nėra nekenksmingas produktas.
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