Naujasis Niujorko meras Mamdani: „valdysime ekspansyviai ir drąsiai“

Spaudžiant šaltukui, tūkstančiai žmonių susirinko didžiausiame Jungtinių Valstijų mieste, kad paminėtų 34-erių demokrato Z. Mamdani inauguraciją, įvykusią po jo įspūdingo politinio iškilimo, nors vos prieš metus jis buvo santykinai nežinomas.
„Jie nori žinoti, ar kairieji gali valdyti. Jie nori žinoti, ar juos kamuojantys sunkumai gali būti išspręsti“, – prie miesto rotušės pareiškė Z. Mamdani.
„Mes padarysime kai ką, ką niujorkiečiai daro geriau, nei bet kas kitas: mes parodysime pavyzdį pasauliui“, – nurodė Z. Mamdani, sakydamas 24 minutes trukusią kalbą, ir pridūrė, jog „nuo šiandien valdysime ekspansyviai ir drąsiai“.
Z. Mamdani, kuris tapo pirmuoju Niujorko meru musulmonu, akcentavo pragyvenimo išlaidų klausimus, kuriems jis skyrė didelį dėmesį rinkimų kampanijos metu, ir pažadėjo padėti tiems, kuriuos „išdavė nusistovėjusi tvarka“.
Kairiųjų pažiūrų Z. Mamdani sąjungininkai senatorius Bernie Sandersas ir kongresmenė Alexandria Ocasio-Cortez taip pat kalbėjo priešais 4 tūkst. bilietus turėjusių svečių.
„Ačiū, kad nuo vienos pakrantės iki kitos suteikėte mums vilties ir viziją, jog galime sukurti vyriausybę, kuri dirbtų visų, o ne tik turtingųjų ir mažumos labui“, – sakė B. Sandersas, kuris praeityje kandidatavo į prezidento postą.
Kai jis sakė kalbą, minia pradėjo skanduoti „apmokestinkite turtinguosius“ (angl. „tax the rich“). Z. Mamdani nori padidinti mokesčius turtingiausiems Niujorko gyventojams.
Tūkstančiai žmonių taip pat susirinko Manhatano centre, daugelis jų vilkėjo geltonai mėlynas kepures su užrašu „Zohran“, kad galėtų stebėti ceremoniją dideliuose ekranuose.
„Tai pirmas kartas mūsų gyvenimuose, kai kuris nors iš mūsų pajuto kokią nors politinę viltį“, – naujienų agentūrai AFP teigė 31-erių mokslininkas Jacobas Byerly šalia savo žmonos Auburn.
Ambicinga darbotvarkė
Z. Mamdani, kuris save vadina demokratu socialistu, į valdžią ateina tokiu metu, kai D. Trumpas įgyvendina kraštutinės dešinės darbotvarkę. Tačiau tik ateityje paaiškės, ar Z. Mamdani pavyks įgyvendinti savo ambicingą programą, kurioje numatyta įšaldyti nuomos kainas, įvesti visuotines vaikų priežiūros paslaugas ir padaryti viešojo transporto autobusus nemokamus.
Lemiamu veiksniu gali tapti D. Trumpo veiksmai. Respublikonas, kuris ir pats yra niujorkietis, ne kartą žėrė kritiką Z. Mamdani, tačiau jiedu lapkričio mėnesį Baltuosiuose rūmuose surengė netikėtai draugiškas derybas.
Vienas iš konflikto židinių gali būti imigracijos tarnybų reidai, D. Trumpui visose Jungtinėse Valstijose aštrinant prieš migrantus nukreiptą kampaniją. Z. Mamdani savo ruožtu yra pažadėjęs ginti imigrantų bendruomenes.
Prieš lapkritį vykusius rinkimus prezidentas taip pat pagrasino sumažinti federalinį finansavimą Niujorkui, jei bus išrinktas, anot jo, „komunistas lunatikas“ Z. Mamdani. Meras yra pareiškęs manantis, kad D. Trumpas yra fašistas.
Ketvirtadienį pasakytoje kalboje Z. Mamdani tik vieną kartą paminėjo D. Trumpą. Jis kalbėjo apie prezidento šalininkus, kurie taip pat jį palaikė per mero rinkimus.
Simbolinė inauguracija
Inauguracijos metu nestigo simbolizmo.
Niujorko generalinė prokurorė Letitia James, kuri sėkmingai patraukė D. Trumpą baudžiamojon atsakomybėn už sukčiavimą, vidurnaktį privačiai priėmė priesaiką apleistoje metro stotyje. Z. Mamdani biuras teigė, kad ši kukli vieta, esanti po miesto rotuše, atspindi jo įsipareigojimą darbininkams.
Pirmą kartą miesto istorijoje jis davė mero priesaiką naudodamas koranus.
Indų kilmės tėvams Ugandoje gimęs Z. Mamdani į Niujorką atsikraustė būdamas septynerių, augo pasiturinčioje šeimoje. Iki tapdamas meru politika užsiėmė gana neilgai. Patirties trūkumą Z. Mamdani kompensuoja subūręs patyrusių padėjėjų komandą iš buvusių merų kanceliarijų ir buvusio JAV prezidento Joe Bideno vyriausybės.
Z. Mamdani taip pat pradėjo megzti dialogą su verslo lyderiais – kai kurie iš jų prognozavo masinį turtingų niujorkiečių egzodą, jei jis laimėtų. Nekilnojamojo turto rinkos lyderiai šiuos teiginius paneigė.
Z. Mamdani, kaip palestiniečių teisių gynėjas, savo įtraukia lyderyste dar turės įtikinti miesto žydų bendruomenę, kuri yra didžiausia JAV. Ketvirtadienį nedidelė Izraelio vėliavas laikančių žmonių grupė, regis, protestavo prieš Z. Mamdani ir jo kalbos metu pūtė ragus.
