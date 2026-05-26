Neapibrėžtumas dėl JAV ir Irano susitarimo stumia akcijų ir naftos kainas priešingomis kryptimis

JAV ir Iranas bando pasiekti susitarimą, kuris užbaigtų karą Artimuosiuose Rytuose ir atidarytų šį svarbų vandens kelią. Pirmadienį akcijų kainos pakilo, o naftos kainos nukrito žemiau 100 JAV dolerių ribos, kai pasirodė pranešimų, kad susitarimas yra beveik pasiektas.
Tačiau šios viltys sudužo pirmadienį, kai JAV pajėgos smogė raketų bazėms pietiniame Irane ir laivams, bandžiusiems išmesti minas.
Abi pusės atmeta greito susitarimo, kuris užbaigtų energijos kainas sukėlusį karą, galimybes. JAV prezidentas Donaldas Trumpas nesuteikė daugiau aiškumo, kai pirmadienį pareiškė, kad susitarimas su Teheranu bus arba „puikus ir reikšmingas“, arba jo iš viso „nebus“.
Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmaeilas Baqaei patvirtino, kad buvo pasiekta pažangos, tačiau pridūrė, kad susitarimas dar nėra pasiekiamas.
Antradienį Azijos biržų indeksai juda priešingomis kryptimis. Tokijo ir Šanchajaus indeksai smuktelėjo apie 0,5 proc. Akcijos pigo ir Kvala Lumpūre, Singapūre, Sidnėjuje ir Maniloje. Tačiau Seule indeksas pakilo daugiau nei 3 proc. ir atidarymo metu pasiekė naują rekordą – virš 8000 punktų, nes ir toliau sparčiai auga lustų gamintojų, automobilių gamintojų ir laivų statytojų akcijos.
Indeksai kilo ir Honkonge, Džakartoje, Bankoke, Velingtone ir Taipėjuje.
Naftos kainos dėl geopolitinio neaiškumo taip pat svyruoja. „West Texas Intermediate“ nafta atpigo nukrito 5,1 proc. iki 91,71 JAV dolerio už barelį, o „Brent“ naftos kaina padidėjo 2 proc. iki 98,11 JAV dolerio už barelį.
„Šiuo metu rinkos reakcija išlieka beveik mechaninė, – sakė „SPI Asset Management“ analitikas Stephenas Innesas (Stivenas Inesas). – Kiekviena nauja diplomatinė naujiena, susijusi su Iranu, vertinama kaip dar labiau skatinanti norą rizikuoti. Tačiau po paviršiumi tikrosios derybos vis dar primena du prekiautojus, stovinčius priešingose prekybos aikštelės pusėse ir apsimetančius, kad skirtumas sumažėjo, nors sudėtingiausios prekybos dalys lieka neišspręstos.“
Šią savaitę investuotojai stebės, kaip JAV centrinis bankas (FED) reaguos į infliacijos duomenis ir jų galimą poveikį palūkanų normoms. Daugelis ekonomistų įspėja, kad dėl JAV ir Izraelio karo su Iranu išaugusios kainos sumažins tikimybę, kad FED sumažins palūkanų normas, siekdamas paskatinti JAV ekonomikos augimą.
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