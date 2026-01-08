 Nedarbas euro zonoje sumažėjo iki 6,3 procento

Nedarbas euro zonoje sumažėjo iki 6,3 procento

2026-01-08 12:21
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Vidutinis nedarbas euro zonoje lapkritį, įvertinus sezoniškumą, sumažėjo iki 6,3 proc. nuo 6,4 proc. spalį, ketvirtadienį skelbia Eurostatas.

Nedarbas euro zonoje sumažėjo iki 6,3 procento
Nedarbas euro zonoje sumažėjo iki 6,3 procento / Pixabay nuotr.

Nedarbo lygis visoje Europos Sąjungoje nepakito – 6,0 procento.

Bedarbių ES per mėnesį mažėjo 97 tūkst. iki 13,225 mln., o vien tik euro zonoje – 71 tūkst. iki 10,937 milijono.

Per metus (lapkritį, palyginti su tuo pačiu ankstesnių metų mėnesiu) bedarbių ES padaugėjo 416 tūkst., euro zonoje – 253 tūkstančiais.

2024-ųjų lapkritį vidutinis nedarbas euro zonoje sudarė 6,2 proc., visoje ES – 5,8 procento.

Iš didžiųjų Bendrijos ekonomikų didžiausias nedarbas šiemet spalį buvo Ispanijoje (10,4 proc.), Prancūzijoje (7,7 proc.), Italijoje (5,7 proc.), o mažiausias – Vokietijoje (3,8 proc.) ir Nyderlanduose (4,0 proc.).

Eurostato duomenimis, nedarbas Lietuvoje lapkritį siekė 6,7 procento.

Šiame straipsnyje:
nedarbas euro zonoje

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų