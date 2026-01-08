Nedarbas euro zonoje sumažėjo iki 6,3 procento

Nedarbo lygis visoje Europos Sąjungoje nepakito – 6,0 procento.
Bedarbių ES per mėnesį mažėjo 97 tūkst. iki 13,225 mln., o vien tik euro zonoje – 71 tūkst. iki 10,937 milijono.
Per metus (lapkritį, palyginti su tuo pačiu ankstesnių metų mėnesiu) bedarbių ES padaugėjo 416 tūkst., euro zonoje – 253 tūkstančiais.
2024-ųjų lapkritį vidutinis nedarbas euro zonoje sudarė 6,2 proc., visoje ES – 5,8 procento.
Iš didžiųjų Bendrijos ekonomikų didžiausias nedarbas šiemet spalį buvo Ispanijoje (10,4 proc.), Prancūzijoje (7,7 proc.), Italijoje (5,7 proc.), o mažiausias – Vokietijoje (3,8 proc.) ir Nyderlanduose (4,0 proc.).
Eurostato duomenimis, nedarbas Lietuvoje lapkritį siekė 6,7 procento.
