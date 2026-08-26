Nepaisant draudimo, Australijoje vėl išaugo jaunimo naudojimasis socialiniais tinklais

Australija gruodžio mėnesį priėmė įstatymą, draudžiantį vaikams naudotis socialinių tinklų platformomis, o Jungtinė Karalystė, Prancūzija ir kitos šalys svarsto sekti jos pavyzdžiu.
Tėvų kontrolės programėlės „Qustodio“ duomenys rodo, kad, įvedus teisinius apribojimus, jaunimo naudojimasis socialiniais tinklais iš pradžių sumažėjo visose platformose ir visose amžiaus grupėse.
Tačiau vėliau jų aktyvumas socialiniuose tinkluose vėl ėmė augti – kai kurių programėlių atveju netgi priartėjo prie lygio, buvusio prieš draudimą.
„TikTok“, „Instagram“ ir „Snapchat“ naudojimas tarp 10–12 metų ir 13–15 metų amžiaus vaikų padidėjo, rodo „Qustodio“ duomenys.
Vaizdo įrašų dalijimosi svetainės „TikTok“ atveju 25,9 proc. 13–15 metų amžiaus vaikų vis dar naudoja šią programėlę – tai vos vienu procentiniu punktu mažiau nei prieš įsigaliojant draudimui.
O tarp 10–12 metų amžiaus vaikų naudojimas buvo vos 0,06 procentinio punkto mažesnis nei prieš draudimą.
„Jie galbūt jungiasi prie šių platformų naudodami VPN arba klastodami savo amžių, – teigė „Qustodio“ pasaulinė internetinio saugumo ekspertė Yasmin London. – Tačiau priežastis gali būti ir visiškai paprasta – jie tiesiog naudojasi šiomis programėlėmis, nes apribojimai neveikia.“
Duomenys taip pat parodė, kad vaikai vis dažniau naudojasi žinučių siuntimo platforma „WhatsApp“, kuriai draudimas netaikomas.
„Qustodio“ teigimu, duomenys buvo surinkti analizuojant nuasmenintą kasmėnesinį Australijos vaikų naudojimąsi socialinių tinklų programėlėmis ir parodė procentinę dalį vaikų, kurie tam tikrą mėnesį bent vieną kartą naudojosi programėle ilgiau nei penkias minutes iš eilės.
Australijos pareigūnai teigia, kad draudimas skirtas apsaugoti vaikus nuo internetinių patyčių ir „grobuoniškų algoritmų“.
Tačiau Australijoje įsikūrusių tyrėjų komanda birželį paskelbtame recenzuotame tyrime nustatė, kad yra mažai įrodymų, leidžiančių manyti, jog dėl to paaugliai atsisakė socialinių tinklų.
Naujosios Zelandijos vyriausybė taip pat šią savaitę paskelbė, kad priims teisės aktą, pagal kurį tokioms įmonėms kaip „Meta“ gali būti skirta bauda, siekianti iki 10 proc. jų pasaulinių pajamų, jei jos nesilaikys reikalavimų.
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