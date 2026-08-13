Nepaisant ilgalaikio trūkumo, karinė pagalba Ukrainai birželį išaugo

Birželį Kyjivui buvo skirta karinės pagalbos už 7,2 mlrd. eurų – tai didžiausias kiekis nuo 2024 m. balandžio, kai buvo gauta 9,04 mlrd. eurų. JAV finansavimas išseko 2025 m. vasarį.
Remiantis instituto įrankiu „Ukraine Support Tracker“, tai trečias pagal dydį mėnesinis donorų suteikto karinio finansavimo įnašas nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 m. vasarį.
Prie prieaugio daugiausia prisidėjo nauja ES paramos paskola Ukrainai, kuri leido Europos institucijoms gegužę ir birželį skirti 4,3 mlrd. eurų vertės karinę pagalbą.
90 mlrd. eurų ES paskola buvo inicijuota siekiant patenkinti Ukrainos biudžeto ir gynybos poreikius 2026 ir 2027 m.
„Spartus paramos paskolos Ukrainai startas siunčia teigiamą signalą Ukrainai“, – sakė Kylio instituto „Ukraine Support Tracker“ projekto vadovas Taro Nishikawa.
Be paramos iš paskolos, Vokietija Ukrainos kariuomenei paremti skyrė 700 mln. eurų, Danija – 600 mln. eurų, o Nyderlandai – 500 mln. eurų.
Tačiau ilgalaikio finansavimo lygis išlieka žemiau to, kuris buvo fiksuojamas iki JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimo prisukti čiaupus.
Iki 2025 m. vasario donorai per mėnesį Kyjivui vidutiniškai skirdavo 3,46 mlrd. eurų karinės paramos.
Nuo to laiko šis skaičius nukrito iki 2,94 mlrd. eurų.
Nors Jungtinės Valstijos tiesiogiai nebeprisideda prie karo Ukrainoje, jų ginklai vis dar atlieka svarbų vaidmenį.
Europa vis dažniau perka ginklus iš JAV gynybos įmonių ir gauna siuntas iš esamų JAV karinių atsargų.
„Jungtinės Valstijos tebėra pagrindinė tokių sistemų, kaip „Patriot“, kurioms Europa šiuo metu turi tik ribotas alternatyvas, tiekėja“, – pažymėjo „Ukraine Support Tracker“ vyriausiasis analitikas Federico Mellace.
„Ilgalaikėje perspektyvoje pagrindinis klausimas bus tas, ar Europa gali sukurti ir gaminti patikimus pagrindinių JAV gynybos sistemų pakaitalus, kad palaipsniui sumažintų šią priklausomybę“, – pridūrė jis.