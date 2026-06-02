Nepaisant kritikos, Vokietijos AfD atstovai išvyksta į renginį Rusijoje

Partija teigė, kad šie du asmenys skatins Vokietijos ekonominius interesus bei „taiką ir dialogą“.
AfD parlamentinės frakcijos pirmininko pavaduotojas Markusas Frohnmaieris ir jo kolega parlamentaras Steffenas Kotre šią savaitę vyksta į Sankt Peterburgo tarptautinį ekonomikos forumą.
M. Frohnmaieris naujienų agentūrai AFP sakė, kad Sankt Peterburge siekia „išlaikyti atvirus bendravimo kanalus sudėtingomis sąlygomis“.
„Vokietijos ekonominiai interesai Rusijoje išlieka, net jei Vokietijos vyriausybė juos iš esmės ignoruoja“, – sakė jis.
AfD, didžiausia Vokietijos opozicinė partija, nuolat kritikuojama dėl glaudžių ryšių su Maskva ir sulaukia kaltinimų dėl slaptos informacijos perdavimo Kremliui.
Rusijos žvalgybos tarnybos naudoja tokius renginius kaip Sankt Peterburgo susitikimas „informacijai rinkti ir verbuoti“, laikraščiui „Handelsblatt“ sakė Vokietijos parlamento žvalgybos priežiūros komiteto pirmininkas konservatorius Marcas Henrichmannas.
M. Henrichmannas, remdamasis Kremliaus dokumentais, anksčiau tvirtino, kad M. Frohnmaieris yra „visiškai kontroliuojamas“ Rusijos.
Socialdemokratų parlamentaras Sebastianas Fiedleris AfD dalyvavimą Sankt Peterburge pavadino „labai problemišku saugumo politikos požiūriu“, o Žaliųjų partijos parlamentaras Konstantinas von Notzas „Handelsblatt“ sakė, kad „AfD neatstovauja Vokietijos interesams – ji nori paversti Vokietiją Rusijos forpostu“.
Tačiau M. Frohnmaieris AFP sakė, kad viešėdamas Rusijoje planuoja aptarti Vokietijos ekonominius interesus ir galimą grįžimą prie „saugaus ir įperkamo energijos tiekimo“.
Vokietija, didžiausia Europos ekonomika, ilgą laiką buvo pagrindinė rusiškų dujų pirkėja.
Tačiau energijos importas iš Rusijos iš esmės sustojo po 2022 metais Maskvos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą, o tai sukėlė energetikos krizę Vokietijoje, kuri ir toliau kelia iššūkių pramonei.
Pasak organizatorių, nuo trečiadienio iki šeštadienio Sankt Peterburge vyksiančiame renginyje dalyvauja atstovai iš daugiau nei 130 šalių, įskaitant JAV.
Šis susitikimas, kadaise laikytas Rusijos atsaku į Pasaulio ekonomikos forumą Davose, Šveicarijoje, pastaraisiais metais atspindi santykinę Rusijos izoliaciją, nes renginyje dalyvauja nedaug pasaulio lyderių ar aukščiausio lygio įmonių vadovų.
„Jau seniai nedalyvavome su tokio dydžio delegacija“, – pirmadienį socialiniame tinkle „X“ paskelbtame vaizdo įraše sakė M. Frohnmaieris.
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