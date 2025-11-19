Nesutarimai aštrėja: Kinija stabdo japoniškų jūros gėrybių importą

Vaidas kilo, kai naujoji japonų ministrė pirmininkė Sanae Takaichi lapkričio 7 d. užsiminė, kad Tokijas galėtų kariniu būdu įsikišti į bet kokį prieš Taivaną vykdomą puolimą.
Taivaną savo teritorijos dalimi laikanti Kinija į tokius jos žodžius sureagavo audringai.
Praėjusią savaitę Kinija iškvietė Tokijo ambasadorių, patarė savo piliečiams nevykti į Japoniją, o ten studijuojantiems – būti atsargiems.
Be to, valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Kinijoje bus atidėtas mažiausiai dviejų japoniškų filmų pristatymas.
Pranešdama apie jūros gėrybių importo sustabdymą, Japonijos žiniasklaida, įskaitant visuomeninį transliuotoją NHK, rėmėsi nenurodytais vyriausybės šaltiniais.
Kinija paaiškino, kad tokia priemonė yra būtina siekiant stebėti iš per cunamį nukentėjusios Fukušimos atominės elektrinės valymo įrenginių išleidžiamas nuotekas, pranešė NHK.
Pekinas šios informacijos kol kas nepatvirtino.
Kinija tik neseniai vėl pradėjo iš Japonijos pirkti jūros produktus, kurių importą buvo uždraudusi po to, kai 2023 m. iš Fukušimos elektrinės buvo pradėtas leisti vanduo.
Tokiam sprendimui pritarė JT atominė agentūra, o elektrinės operatorius TEPCO teigė, kad visi radioaktyvieji elementai buvo išfiltruoti, išskyrus tritį, kurio lygis neviršija saugaus lygio.
Tačiau Pekinas apkaltino Japoniją, kad ši su Ramiuoju vandenynu elgiasi kaip su kanalizacija, ir uždraudė importuoti japoniškas jūros gėrybes.
Netrukus jos pavyzdžiu pasekė ir Rusija.
2023 m. į žemyninę Kiniją vežamų jūros gėrybių dalis sudarė 15,6 proc. visos 390 mlrd. jenų (2,5 mlrd. JAV dolerių) tokių prekių eksporto sumos, o 2022 m. šis rodiklis siekė 22,5 proc.
2023 m. eksporto į Honkongą dalis sudarė 26,1 proc., į Jungtines Valstijas – 15,7 proc.
AFP kreipėsi į Japonijos žemės ūkio ministeriją, kuri prižiūri žuvininkystės agentūrą, ir užsienio reikalų ministeriją, tačiau šios jokių komentarų kol kas nepateikė.
„Griežtas protestas“
Dėl konkuravimo dėl teritorijų ir karinių išlaidų Kinijos ir Japonijos – svarbių prekybos partnerių – santykiai pastaraisiais metais pašlijo.
Pirmadienį Japonija paragino Kinijoje esančius savo piliečius būti atsargius ir vengti didelių žmonių susibūrimų vietų.
Antradienį Pekinas pažadėjo užtikrinti Kinijoje esančių užsieniečių saugumą, tačiau pareiškė, kad dėl S. Takaichi komentarų vėl pareiškė Tokijui „griežtą protestą“.
Siekdamas sušvelninti konfliktą, Japonijos užsienio reikalų ministerijos aukščiausiasis pareigūnas Azijos ir Ramiojo vandenyno reikalams Masaaki Kanai antradienį Pekine susitiko su savo kolega iš Kinijos Liu Jinsongu.
„Konsultacijų metu Kinija dar kartą pateikė Japonijai griežtą protestą“ dėl „klaidingų Takaichi pareiškimų“, – sakė Pekino užsienio reikalų ministerijos atstovė Mao Ning.
„Klaidingi Takaichi įsitikinimai rimtai prieštarauja tarptautinei teisei ir pagrindinėms tarptautinių santykių normoms“, – sakė Mao Ning, pridurdama, kad premjerės komentarai „iš esmės kenkia politiniam Kinijos ir Japonijos santykių pamatui“.
