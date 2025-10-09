Netanyahu: Trumpas turėtų gauti Nobelio taikos premiją

Premjero pareiškimas nuskambėjo po to, kai ketvirtadienį D. Trumpas pranešė, jog netiesioginių derybų metu Izraelis ir islamistų grupuotė „Hamas“ susitarė dėl paliaubų Gazos Ruože ir likusių įkaitų paleidimo.
„Duokite @realDonaldTrump Nobelio taikos premiją – jis jos nusipelnė!“ – socialiniame tinkle „X“ paskelbė B. Netanyahu biuras.
Praėjusią savaitę JAV prezidentas pareiškė, kad jei jis nelaimėtų Nobelio taikos premijos, tai būtų įžeidimas Jungtinėms Valstijoms, tačiau ekspertai Osle, kur sprendžiama dėl premijos, teigė, kad dėl savo „Pirmiausia – Amerika“ politikos ir skaldančio stiliaus jis neturi praktiškai jokių šansų.
Yra žinoma, kad šiais metais buvo nominuoti 338 asmenys ir organizacijos. Tokie sąrašai 50 metų laikomi paslaptyje.
Kandidatus gali siūlyti dešimtys tūkstančių žmonių, įskaitant visų šalių įstatymų leidėjus ir ministrų kabinetų narius, buvusius laureatus, kai kurių universitetų profesorius ir Nobelio komiteto narius.
Norvegijos Nobelio komitetas Osle šių metų taikos premijos nugalėtoją paskelbs penktadienį 11 val. vietos (12 val. Lietuvos) laiku.
