„Netflix“ įsigis „Warner Bros. Discovery“

Šis įsigijimas, suteiksiantis „Netflix“ prieigą prie didelio filmų katalogo ir prestižinės srautinio transliavimo paslaugos „HBO Max“, yra didžiausias konsolidacijos sandoris pramogų industrijoje nuo 2019 metų, kai „Disney“ už 71 mlrd. dolerių įsigijo „Fox“.
Per kelis dešimtmečius „Warner Brothers“ sukūrė tokius kino klasikos kūrinius kaip „Kasablanka“ (Casablanca) ir „Pilietis Keinas“ (Citizen Kane), taip pat tokius naujesnius serialus kaip „Sopranai“ (The Sopranos), „Sostų karai“ (Game of Thrones) ir „Hario Poterio“ (Harry Potter) filmai.
„Kartu galime duoti žiūrovams daugiau to, ką jie mėgsta, ir padėti formuoti naują pasakojimo amžių“, – sakė vienas iš „Netflix“, sukūrusios tokius pasaulinius hitus kaip „Keisti dalykai“ (Stranger Things), „K-pop demonų medžiotojos“ (KPop Demon Hunters) ir „Kalmaro žaidimas“ (Squid Games), bendrasavininkis Tedas Sarandosas
Sandorio metu „Warner Bros. Discovery“ akcijos vertė buvo 27,75 dolerių (23,82 eurų), o tai reiškia, kad bendra nuosavo kapitalo vertė siekia maždaug 72 mlrd. dolerių (61 mlrd. eurų), o įmonės vertė, įskaitant skolą, – apie 82,7 mlrd. dolerių (71 mlrd. eurų).
Ketvirtadienį „Warner Bros. Discovery“ akcijų kaina pagal JAV indeksą NASDAQ užsidarė ties 24,54 JAV dolerio (21,07 euro) riba.
„Šiandienos pranešimu susijungia dvi didžiausios pasaulyje pasakojimus kuriančios kompanijos“, – pareiškime teigė „Warner Bros. Discovery“ prezidentas ir generalinis direktorius Davidas Zaslavas.
Sandorį, kuriam vienbalsiai pritarė abiejų įmonių valdybos, planuojama užbaigti per 12–18 mėnesių.
„Netflix“ siekia dominuoti Holivude“, – teigė prekybos ir investicijų įmonės „XTB“ tyrimų direktorė Kathleen Brooks.
Analitikė perspėjo dėl keleto galimų problemų, susijusių su sandoriu, įskaitant nuogąstavimus dėl „Netflix“ monopolio, kai tik ši įmonė taps tokia „televizijos ir kino verslo milžine“.
Didžiausia pasaulyje prenumeruojamos vaizdo transliacijų internetu paslaugos tiekėja „Netflix“, turinti daugiau nei 280 mln. vartotojų visame pasaulyje, ruošiasi sudaryti dešimčių milijardų dolerių vertės tarpinę paskolą įsigijimui finansuoti, teigia naujienų agentūros „Bloomberg“ cituojami šaltiniai.
Holivudo veikėjai reiškia nepritarimą tam, kad „Netflix“ įsigytų „Warner Bros.“, baimindamiesi, kad ši srautinių transliacijų kompanija siekia apriboti filmų rodymą kino teatruose.
„Titaniko“ (Titanic) režisierius Jamesas Cameronas „Netflix“ sprendimą įsigyti „Warner Bros.“ pavadino katastrofa.
