Niujorko meras pristatė kovos su antisemitizmu mieste planą

Plane numatyta skirti daugiau lėšų sinagogų saugumui, stiprinti visuomenės švietimą ir remti svarbias žydų kultūros bei religines vietas.
„Kartu mes užtikrinsime, kad Niujorko žydai būtų saugūs ir gerbiami. Investuosime į jų apsaugą, istoriją ir ateitį. Mūsų saugumas ir klestėjimas yra neatsiejami“, – platformoje „X“ rašė Z. Mamdani.
Pasak jo, žydai sudaro tik 12 proc. Niujorko gyventojų, tačiau prieš juos nukreipti neapykantos nusikaltimai sudaro daugiau kaip pusę visų mieste užregistruotų tokio pobūdžio nusikaltimų.
„Tai ne tik nepriimtina – mes visi privalome tai pakeisti, o miesto valdžia rodys pavyzdį“, – sakė meras.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu dalį savo kalbos praėjusią savaitę vykusioje Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje skyrė Z. Mamdani kritikai ir pavadino jį „antisemitiniu Niujorko meru“.
Atvira Z. Mamdani kritika Izraeliui sulaukė dalies įvairialypės Niujorko žydų bendruomenės nepritarimo. Jis yra vienas žinomiausių palestiniečius remiančių JAV politikų.
Per praėjusių metų rinkimų kampaniją Z. Mamdani pareiškė sieksiantis, kad B. Netanyahu būtų suimtas pagal 2024 m. Tarptautinio baudžiamojo teismo išduotą arešto orderį, jei Izraelio premjeras atvyktų į Niujorką.
Vėliau Z. Mamdani pripažino, kad eidamas mero pareigas neturi įgaliojimų jo suimti.
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