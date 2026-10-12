Nobelio ekonomikos mokslų premijos laureatais tapo Robertas E. Hallas ir Michaelas Woodfordas

Jiems premija skirta už „makroekonominio stabilizavimo mikroekonominius pagrindus“, skelbiama pareiškime.
Praėjusią savaitę jau paskelbti Nobelio medicinos, fizikos, chemijos, literatūros ir taikos premijų laureatai.
Ekonomikos premija yra vienintelis iš šių apdovanojimų, kuris nebuvo numatytas Švedijos pramonininko ir dinamito išradėjo Alfredo Nobelio testamente. Ji teikiama tik nuo 1969 metų.
Kaip ir kitų Nobelio premijų, ekonomikos premijos piniginė vertė šiemet siekia 12 mln. Švedijos kronų – milijonu daugiau nei ankstesniais metais. Tai atitinka kiek daugiau nei milijoną eurų.
Premija bus įteikta Stokholme gruodžio 10 d., Alfredo Nobelio mirties metinių dieną.
Šiais metais Nobelio premijos mini jubiliejų – pirmą kartą jos buvo įteiktos prieš 125 metus.
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