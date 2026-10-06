Nobelio fizikos premija skirta belgų mokslininkui

Nobelio premija šis belgų fizikas, dirbantis Viskonsino universitete Madisone, pagerbtas už subatominių dalelių tyrimus šio universiteto neutrinų observatorijoje Pietų ašigalyje.
„Francis Halzenas vadovauja tarptautinei mokslininkų ir inžinierių komandai, kuri mums suteikė fantastišką priemonę. Jo atkaklumas ir mokslinė vizija atvėrė kelią naujos rūšies astronomijai“, – pranešime spaudai sakė Nobelio fizikos komiteto pirmininkas Markas Pearce'as.
„Šių metų premija skirta už vaiduokliškus pasiuntinius iš kosmoso“, – spaudos konferencijoje sakė Švedijos karališkosios mokslų akademijos generalinė sekretorė Ellen Moons.
Švedijos karališkoji mokslų akademija pažymėjo, kad F. Halzeno „vizija ir mokslinė lyderystė“ buvo kertiniai observatorijai, kurią ji apibūdino kaip „kubinį kilometrą ledo su šviesos jutikliais“.
Naudodamiesi šia observatorija, tyrėjai gali užfiksuoti neutrinus – retas subatomines daleles – „iš itin daug energijos turinčių procesų tolimojoje visatoje“.
„Ši Nobelio premija susijusi su milžinišku ledo luitu mūsų planetos Pietų ašigalyje. Šis ledo kubas leidžia aptikti neutrinus“, – žurnalistams teigė Nobelio fizikos komiteto narė profesorė Eva Olsson.
82-ejų F. Halzenas gimė Tinene, Belgijoje, ir yra JAV Viskonsino-Madisono universiteto profesorius.
„Tai buvo didžiulė staigmena, tikrai to nesitikėjau“, – netrukus po premijos paskelbimo telefonu spaudos konferencijoje sakė jis.
„Tačiau labai malonu išgirsti apie šią premiją“, – sakė F. Halzenas.
„Drąsūs žmonės“
Akademija paaiškino, kad didelės energijos neutrinai susidaro toje pačioje aplinkoje kaip ir kitos dalelės.
„Tačiau, skirtingai nei kitos dalelės, neutrinai mus pasiekia nekeisdami krypties ir neprarasdami energijos. Tai reiškia, kad jie gali suteikti informacijos, kurios neįmanoma gauti jokiu kitu būdu“, – teigiama pareiškime.
F. Halzenas observatorijos idėją pirmą kartą pristatė 1988 metais, ir ji greitai sulaukė kitų mokslininkų palaikymo.
Preliminarūs bandymai atlikti vos po kelerių metų, tačiau observatorijos statybos baigtos tik 2011-aisiais.
„Itin didelės energijos kosminiai neutrinai yra labai reti, todėl norint užfiksuoti pakankamą susidūrimų skaičių, reikalingas milžiniškas ledo tūris“, – paaiškino komisija.
„Be paties Nobelio premijos laimėjimo, didžiausias džiaugsmas man yra viltis, kad tai atkreips dėmesį į tikrai drąsius žmones, kurie prisijungė prie manęs šio projekto pradžioje“, – sakė F. Halzenas.
Pernai Nobelio fizikos premija atiteko britui Johnui Clarke'ui, prancūzui Micheliui Devoret ir amerikiečiui Johnui Martinisui už kvantinės mechanikos pritaikymą praktikoje, leidusį sukurti įvairiausias skaitmenines technologijas – nuo mobiliųjų telefonų iki naujos kartos kompiuterių.
Po fizikos premijos trečiadienį bus paskelbtas Nobelio chemijos premijos laureatas.
Literatūros laureatas paaiškės ketvirtadienį, o bene labiausiai laukiama – taikos premija – bus skirta penktadienį.
Pernai JAV prezidentas Donaldas Trumpas aktyviai siekė gauti šį apdovanojimą – Venesuelos opozicijos lyderė Maria Corina Machado jam net atidavė savo Nobelio medalį. Komitetas žino, kad jis vėl atidžiai stebės procesą.
Nobelio premijų sezoną spalio 12 dieną užbaigs ekonomikos premijos laureato paskelbimas.
Medicinos premija pirmadienį atiteko JAV psichiatrui bei neurologui Karlui Deisserothui ir Vokietijos mokslininkams Peteriui Hegemannui bei Georgui Nageliui.
Šių metų piniginis prizas yra 12 mln. Švedijos kronų (1,06 mln. eurų), nepriklausomai nuo to, ar jis skiriamas vienam asmeniui, laureatų grupei, ar organizacijai.
Šių metų laureatai savo apdovanojimą – diplomą, aukso medalį ir pinigų čekį – atsiims iš karaliaus Karlo XVI Gustafo rankų per iškilmingą ceremoniją Stokholme gruodžio 10 dieną, minint šių premijų įkūrėjo Alfredo Nobelio mirties metines.
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