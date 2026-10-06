Nobelio fizikos premija skirta už „vaiduokliškų pasiuntinių“ iš kosmoso tyrimus

„Šių metų premija skiriama už vaiduokliškus pasiuntinius iš kosmoso“, – spaudos konferencijoje sakė Švedijos karališkosios mokslų akademijos generalinė sekretorė Ellen Moons.
Vertinimo komisijos teigimu, F. Halzenas apdovanotas „už svarų indėlį į neutrinų observatoriją „IceCube“ ir didelės energijos astrofizinės kilmės neutrinų atradimą“.
Švedijos karališkoji mokslų akademija nurodė, kad F. Halzeno darbas buvo itin svarbus observatorijai – „kubiniam kilometrui ledo, kuriame įrengti šviesos jutikliai“ – ir „atvėrė kelią naujos rūšies astronomijai“.
Naudodamiesi šia observatorija mokslininkai gali aptikti neutrinus – retas subatomines daleles, atskriejančias „iš itin didelės energijos procesų tolimoje Visatoje“.
82 metų F. Halzenas gimė Tynene, Belgijoje, ir yra JAV Viskonsino universiteto Madisone profesorius bei JAV pilietis.
„Tai buvo didžiulė staigmena ir, žinoma, to nesitikėjau“, – telefonu spaudos konferencijoje netrukus po premijos paskelbimo sakė jis.
„Tačiau labai malonu išgirsti apie šią premiją“, – pridūrė F. Halzenas.
Drąsūs žmonės
Akademija paaiškino, kad didelės energijos neutrinai susidaro toje pačioje aplinkoje kaip ir kitos dalelės.
„Tačiau, kitaip nei kitos dalelės, neutrinai mus pasiekia nepakeitę krypties ir nepraradę energijos. Tai reiškia, kad jie gali suteikti informacijos, kurios jokiu kitu būdu gauti neįmanoma“, – sakoma akademijos pareiškime.
F. Halzenas savo observatorijos idėją pirmą kartą pristatė 1988 m., ir ji netrukus sulaukė kitų mokslininkų palaikymo.
Pirminiai bandymai buvo atlikti vos po kelerių metų, tačiau observatorija baigta statyti tik 2011 m.
„Itin didelės energijos kosminiai neutrinai yra labai reti, todėl norint stebėti pakankamą susidūrimų skaičių reikia milžiniško ledo tūrio“, – paaiškino vertinimo komisija.
„Man, be Nobelio premijos laimėjimo, didžiausią džiaugsmą teikia viltis, kad šis apdovanojimas atkreips dėmesį į išties drąsius žmones, kurie kartu su manimi ėmėsi šio projekto nuo pat pradžių“, – sakė F. Halzenas.
Tai antroji šių metų Nobelio premija. Pirmadienį medicinos premija buvo skirta JAV psichiatrui ir neurologui Karlui Deisserothui ir Vokietijos mokslininkams Peteriui Hegemannui bei Georgui Nageliui.
Mokslininkai apdovanoti už novatoriškus darbus optogenetikos srityje – metodą, be kita ko, leidžiantį šviesa valdyti nervinius signalus.
Laukiama Taikos premijos
Praėjusiais metais Nobelio fizikos premija atiteko britui Johnui Clarke'ui, prancūzui Micheliui Devoret ir amerikiečiui Johnui Martinisui už kvantinės mechanikos pritaikymą praktikoje, sudariusį sąlygas kurti įvairias skaitmenines technologijas – nuo mobiliųjų telefonų iki naujos kartos kompiuterių.
Trečiadienį bus paskelbtas Nobelio chemijos premijos laureatas.
Literatūros premijos laureatas paaiškės ketvirtadienį. Kai kurie apžvalgininkai mano, kad po pernykštės premijos vengrui Laszlo Krasznahorkai Švedijos akademija šiemet galėtų apdovanoti rašytoją moterį, galbūt iš Lotynų Amerikos.
Labiausiai laukiama Taikos premija bus paskelbta penktadienį.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pernai aktyviai siekė šios premijos, o ją gavusi Venesuelos opozicijos lyderė Maria Corina Machado vėliau perdavė jam savo Nobelio medalį. Komitetas žino, kad D. Trumpas ir šiemet atidžiai stebės jo sprendimą.
Nobelio premijų sezoną spalio 12 d. užbaigs ekonomikos premija.
Nobelio premiją sudaro diplomas, aukso medalis ir 12 mln. Švedijos kronų (1,2 mln. JAV dolerių) piniginis apdovanojimas, kuris padalijamas, jei tos pačios srities premiją gauna daugiau nei vienas laureatas.
Laureatams premijos bus įteiktos per iškilmingą ceremoniją gruodžio 10 d. – 1896 m. mirusio mokslininko Alfredo Nobelio, savo testamentu įsteigusio šias premijas, mirties metinių dieną.
Naujausi komentarai