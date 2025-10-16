Norvegijos liuteronų bažnyčia atsiprašė LGBTIQ bendruomenės už praeities diskriminaciją

„Norvegijos Bažnyčia gėjams padarė gėdą, didelę žalą ir skausmą“, – sakė Norvegijos liuteronų bažnyčios vyskupas Olavas Fykse Tveitas (Olavas Fyksė Tveitas).
Ketvirtadienį jis sakė kalbą garsioje gėjų bendruomenės vietoje „London Pub“.
„Taip niekada neturėjo nutikti, todėl šiandien jiems sakau: Atsiprašau“, – nurodė vyskupas.
Praėjusio amžiaus 6-ajame dešimtmetyje Norvegijos bažnyčia tvirtino, kad gėjai kelia „visuotinį socialinį pavojų“, prilygindama juos „iškrypėliams ir niekšams“.
Skelbiama, kad laikui bėgant Norvegijos liuteronų bažnyčia, atstovaujanti daugiau nei 60 proc. šalies gyventojų, LGBTIQ bendruomenės atžvilgiu priėmė liberalesnį požiūrį.
Nuo 2007 metų Norvegijos liuteronų bažnyčia leido homoseksualiems asmenims tapti pastoriais. Be to, nuo 2017-ųjų norvegų liuteronai homoseksualioms poroms leidžia sudaryti religines sąjungas.
Ketvirtadienį Norvegijos lyčių ir seksualinės įvairovės asociacijos vadovas Stephenas Adomas (Stivenas Adamas) nurodė, kad šis atsiprašymas buvo stiprus ir itin svarbus. Tačiau, pasak jo, jis buvo pateiktas per vėlai bendruomenės nariams, kurie mirė nuo AIDS – ligos, kurią bažnyčia anksčiau laikė Dievo bausme.
„Matome populistinę ir konservatyvią krikščionišką bangą, besiveržiančią iš šalies į šalį. Jungtinėse Valstijose, Vengrijoje, taip pat ir Norvegijoje tarp religinių ir politinių lyderių vis labiau priimtina menkinti žmogaus tapatybių ir kūnų įvairovę“, – apgailestavo asociacijos vadovas.
„London Pub“ buvo vienas iš dviejų barų, tapusių taikiniais per 2022-ųjų Oslo „Pride“ eitynes. Tąkart šaudynių metu žuvo du žmonės, o dar devyni buvo sužeisti.
Oslo apygardos teismas nurodė, kad 45-erių Zaniaras Matapouras (Zaniaras Matapuras) į minią paleido 10 šūvių iš kulkosvaidžio ir aštuonis – iš pistoleto. Prokurorai teigė, kad Z. Matapouras prisiekė ištikimybę grupuotei „Islamo valstybė“ (IS).
Teismas skyrė jam maksimalią 30 metų laisvės atėmimo bausmę su teise įkalinimo laiką pratęsti už „teroro akto sunkinančiomis aplinkybėmis“ įvykdymą.
2023-iaisiais O. F. Tveitas dalyvavo „Pride“ eitynėse. Tai buvo pirmas kartas Norvegijos liuteronų bažnyčios istorijoje, kai vyskupas dalyvavo masiniame LGBTIQ bendruomenės renginyje.
Naujausi komentarai