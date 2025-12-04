Nutekinti pokalbiai: Macronas įspėjo Zelenskį, kad JAV išduos Ukrainą

Publikacijoje teigiama, kad Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį per šį pokalbį su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir kitais lyderiais pareiškė skepsį, kad JAV derybininkai apgins Kyjivo interesus.
Leidinys cituoja E. Macroną, kuris pokalbio metu esą pasakė, kad „yra tikimybė, jog JAV išduos Ukrainą teritorijų klausimu be aiškumo dėl saugumo garantijų“.
Prancūzijos vyriausybė iš karto neatsakė į naujienų agentūros AFP prašymą pakomentuoti, tačiau „Der Spiegel“ cituoja prezidentūrą, kuri nurodė, kad E. Macronas „tokiais žodžiais savo minčių neišreiškė“.
Remiantis publikacija, F. Merzas savo ruožtu taip pat įspėjo V. Zelenskį, kad jis turi būti „labai atsargus artimiausiomis dienomis“, ir pridūrė, jog „jie žaidžia žaidimus ir su mumis, ir su jumis“.
„Mes negalime komentuoti pavienių žiniasklaidos pranešimų. Be to, mes iš principo negalime teikti informacijos apie konfidencialius pokalbius“, – savo atsakyme AFP vėliau teigė Vokietijos kanclerio biuras.
V. Zelenskio patarėjas komunikacijos klausimais Dmytro Lytvynas, atsakydamas į AFP klausimą apie šį pranešimą, sakė, kad „provokacijų mes nekomentuojame“.
Pasak „Der Spiegel“, Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas taip pat pareiškė nepasitikėjimą JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu ir žentu Jaredu Kushneriu, kurie anksčiau šią savaitę buvo nusiųsti į Kremlių derėtis.
„Mes negalime palikti Ukrainos ir Volodymyro vienų su jais“, – kalbėjo A. Stubbas, kurį cituoja „Der Spiegel“.
Jo biuras taip pat iš karto neatsakė į AFP prašymą pakomentuoti.
Tuo tarpu NATO vadovas Markas Rutte sutiko, kad „turime apsaugoti Volodymyrą“, pranešė „Der Spiegel“, remdamasis šio pokalbio užrašais, o ne pažodine stenograma, ir neįvardydamas šių užrašų autoriaus.
AFP taip pat mėgino gauti komentarą iš NATO. Anot „Der Spiegel“, M. Rutte biuras komentuoti atsisakė.
Vašingtonas praėjusį mėnesį pristatė pradinį 28 punktų pasiūlymą, kuriuo siekiama nutraukti karą prieš Ukrainą. Jis buvo parengtas be Ukrainos sąjungininkų Europoje indėlio ir buvo sukritikuotas kaip pernelyg artimas maksimalistiniams Maskvos reikalavimams dėl Ukrainos teritorijos perleidimo.
Paviešinus šio plano turinį, prasidėjo diplomatinis sambrūzdis – JAV ir Ukrainos derybininkai surengė derybas Ženevoje ir Floridoje, o S. Witkoffas ir J. Kushneris antradienį nuvyko į Maskvą.
„Der Spiegel“ nurodė, kad du neįvardyti pirmadienį vykusio pokalbio dalyviai patvirtino, jog užrašai tiksliai atspindi pokalbio turinį, tačiau negali patvirtinti citatų pažodžiui, nes lyderių diskusijos buvo konfidencialios.
