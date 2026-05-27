 „Nvidia“ padidins investicijas Taivane iki 150 mlrd. JAV dolerių per metus

„Nvidia“ padidins investicijas Taivane iki 150 mlrd. JAV dolerių per metus

2026-05-27 15:45
BNS inf.

JAV lustų gamybos milžinės „Nvidia“ vadovas trečiadienį pranešė, kad bendrovė padidins savo investicijas Taivane iki 150 mlrd. JAV dolerių per metus. Jis taip pat pavadino Taivaną „dirbtinio intelekto revoliucijos epicentru“.

<span>„Nvidia“ padidins investicijas Taivane iki 150 mlrd. JAV dolerių per metus</span>
„Nvidia“ padidins investicijas Taivane iki 150 mlrd. JAV dolerių per metus / Scanpix nuotr.

Vertingiausia pasaulyje laikomos bendrovės „Nvidia“ generalinis direktorius Jensenas Huang teigė, kad „Taivanas klesti“, o „Nvidia“ investicijos „sukurs čia neįtikėtiną ekosistemą“.

Taivanas yra puslaidininkių, naudojamų dirbtinio intelekto sistemų mokymui ir maitinimui, gamybos centras. Čia įsikūrusios lustų gamybos milžinės TSMC ir „Foxconn“.

„Prieš ketverius, penkerius metus „Nvidia“ Taivane išleisdavo apie 10-15 mlrd. JAV dolerių per metus“, – Taipėjuje, kur bendrovė stato naują biurą, sakė J. sakė Huangas. – Dabar Taivane kasmet išleidžiame nuo 100 iki 150 mlrd. JAV dolerių.“

Praėjusiais metais Taivano ekonomika sparčiai augo dėl sparčiai didėjančio dirbtinio intelekto plėtrai reikalingos įrangos eksporto.

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