Nyderlandų laivynas palydėjo įtartinus rusiškus laivus iš Šiaurės jūros

Pasak „Ukrinform“, apie tai Nyderlandų gynybos ministras Rubenas Brekelmansas trečiadienį pranešė platformoje „X“.
„Antrą kartą per trumpą laiko tarpą mūsų karinis jūrų laivynas palydi Rusijos laivus iš Šiaurės jūros. Mes žinome, kad šie rusiški laivai gali būti naudojami šnipinėjimui ir gyvybiškai svarbios infrastruktūros jūroje kartografavimui. Todėl išliekame budrūs ir pasirengę reaguoti“, – sakoma ministro įraše.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Nyderlandų užsienio reikalų ministras Davidas van Weelis pareiškė, kad dėl Rusijos atakų prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą milijonai civilių gyventojų lieka be elektros bei šilumos ir kyla rimtas pavojus branduolinei saugai.
Naujausi komentarai