Nyderlandų priežiūros tarnyba: neprašykite DI patarimų, kaip balsuoti

Keturi AP išbandyti pokalbių robotai buvo linkę patarti žmonėms balsuoti už kairiąsias arba kraštutines dešiniąsias politinio spektro partijas.
Mašinos „dažnai rodo tas pačias dvi partijas, neatsižvelgdami į naudotojo klausimą ar komandą“, teigiama naujoje AP ataskaitoje, paskelbtoje artėjant spalio 29 d. įvyksiantiems rinkimams.
Daugiau nei 50 proc. atvejų pokalbių robotas siūlė vartotojams balsuoti už Geerto Wilderso kraštutinių dešiniųjų Laisvės partiją (PVV) arba buvusio Europos Komisijos pirmininko pavaduotojo Franso Timmermanso vadovaujamą kairiųjų partiją „GroenLinks-PvdA“.
Kai kurios partijos, pavyzdžiui, centro dešinės CDA, „beveik niekada nepaminimos, net jei vartotojo įvesta informacija tiksliai atitinka vienos iš šių partijų pozicijas“.
AP vadovo pavaduotoja Monique Verdier teigė, kad nors pokalbių robotai gali atrodyti kaip protingi įrankiai, „kaip pagalbinė priemonė balsuojant jie nuolat patiria nesėkmę“.
Ji pridūrė, kad rinkėjai raginami balsuoti už partiją, kuri nebūtinai atitinka jų politines pažiūras.
„Tai daro tiesioginį poveikį demokratijos pagrindui – laisvų ir sąžiningų rinkimų sąžiningumui“, – pridūrė M. Verdier.
„Todėl įspėjame nenaudoti DI pokalbių robotų norint gauti patarimų dėl balsavimo, nes jie neaišku kaip veikia, o patikrinti tai sunku.“
Rinkimai Nyderlanduose įvyks spalio 29 d., o jų metu visoje Europoje bus atidžiai stebima, kaip seksis kraštutinių dešiniųjų PVV.
G. Wilderso PVV šiuo metu pirmauja apklausose, tačiau jos atotrūkis nuo „GroenLinks-PvdA“ ir CDA, atrodo, mažėja, o daugelis olandų dar nėra apsisprendę, už ką balsuos.
Visos pagrindinės partijos atmetė galimybę sudaryti aljansą su PVV, todėl kitą ministrą pirmininką greičiausiai skirs antrąją vietą užėmusi partija.
AP pabrėžė, kad robotai nebuvo sąmoningai šališki, jų „nustatyti trūkumai yra dirbtinio intelekto pokalbių robotų veikimo būdo rezultatas“.
