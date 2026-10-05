„OpenAI“ vadovas: DI duos žmonijai daugiau gero, nei padarys blogo

„Manome, kad dėl šios technologijos teikiamos naudos ir žmonių galimybės spręsti patiems pasaulis turėtų susitaikyti su tuo, kad nutiks kai kurie blogi dalykai“, – S. Altmanas sakė leidiniui „Politico“ paklaustas, kuo konkrečiai jo požiūris skiriasi nuo konkurentės „Anthropic“ ir jos generalinio direktoriaus Dario Amodei pozicijos.
„Anthropic“ jau seniai laikoma viena aktyviausių DI reguliavimo šalininkių šioje srityje. Iki šiol ši jos pozicija skyrėsi nuo švelnesnio reguliavimo, kuriam pirmenybę teikė „OpenAI“. Tačiau pastaraisiais mėnesiais šių dviejų pirmaujančių DI bendrovių požiūriai į reguliavimą suartėjo – su didelio atgarsio sulaukusiais įsilaužimo incidentais ir nepageidaujamu savo modelių elgesiu susidurianti „OpenAI“ ėmė pritarti griežtesnėms taisyklėms.
S. Altmanas taip pat pritarė praėjusį mėnesį D. Amodei išsakytam raginimui sulėtinti pažangiausių DI modelių kūrimą.
Nepaisant tokio nuomonių suartėjimo, S. Altmanas mėgino pabrėžti, kuo jo bendrovės „OpenAI“ požiūris į reguliavimą skiriasi nuo „Anthropic“ pozicijos.
„Nesutikčiau su tokiu kompromisu: „Užtikrinsime, kad nebus didelių įsilaužimų, nebus piktnaudžiaujama šia technologija, visiškai nebus sukčiavimo ir visų kitų blogybių, kurios gali nutikti.“ Manau, kad žmonės padarys kur kas daugiau – nepalyginamai daugiau – gero nei blogo“, – sakė S. Altmanas.
Vėliau „OpenAI“ vadovas leidiniui pridūrė atmetantis „išties katastrofiško“ DI keliamo pavojaus, įskaitant rizikos iš esmės prarasti DI kontrolę, galimybę, apie kurią pastaruoju metu daug kalabma JAV žiniasklaidoje.
ELTA primena, kad rugsėjo pabaigoje JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Baltuosiuose rūmuose aptarti DI reguliavimo susirinkę technologijų bendrovių vadovai pasirašė „moraliai įpareigojantį“ susitarimą dėl tinkamų sparčiai besivystančios technologijos apsaugos priemonių sukūrimo.
„Jie patys save prižiūrės“, – sakė D. Trumpas po susitikimo, kuriame dalyvavo DI sektoriaus lyderiai, tarp jų „Nvidia“ vadovas Jensenas Huangas, „OpenAI“ atstovas Gregas Brockmanas ir „Anthropic“ vadovas Dario Amodei.
D. Trumpas sakė, kad technologijų bendrovių vadovai pasirašė susitarimą, kuriame raštu įtvirtino įsipareigojimą savarankiškai reguliuoti savo veiklą. Susitarimas įpareigoja moraliai, tačiau jo vykdymo negalima užtikrinti teisinėmis priemonėmis.
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