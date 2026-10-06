„Oranžinis maras“: Europos Parlamente eksponuojama nuogo Trumpo statula

Danų menininkas Jensas Galschiotas šiame Rytų Prancūzijos mieste įsikūrusioje EP būstinėje eksponuoja satyrinę statulą, pavadintą „Oranžinis maras“ arba „Neteisingumo karalius“.
Statuloje vaizduojamas nuogas prezidentas, sėdintis ant gerokai mažesnio vyro pečių. Rankoje D. Trumpas laiko ilgą golfo lazdą. Statulos su postamentu aukštis yra maždaug 2,5 metro aukščio ir, pasak menininko, ji yra padengta 23 karatų auksu.
Statula buvo pristatyta antradienį, kai nuo jos buvo nuimtas ją dengęs oranžinis audeklas. Kūrinys stovi vienoje judriausių Parlamento vietų, kur susikerta du pastatus jungiantys praėjimai. Statulą numatoma eksponuoti iki ketvirtadienio.
Menininką pakvietė Danijos kairiųjų pažiūrų europarlamentaras Peras Clausenas.
„Jei kas nors yra toks nepakantus kritikai, kad negali pakęsti šios Europos Parlamente eksponuojamos skulptūros, tokiam žmogui nėra vietos pasaulio politinėje arenoje“, – sakė P. Clausenas.
„Sėdžiu žmogui ant nugaros. Jis linksta nuo naštos. Padaryčiau bet ką, kad jam padėčiau. Tik jam nuo nugaros nenulipčiau“, – šalia skulptūros padėtose kortelėse cituojami „Neteisingumo karaliaus“ žodžiai.
J. Galschiotas D. Trumpą vadina viena didžiausių kliūčių sprendžiant klimato kaitos problemą.
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