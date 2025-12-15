 Pagrindiniai Europos akcijų indeksai pradeda savaitę su pliuso ženklu

2025-12-15 11:26
BNS inf.

Europos akcijų rinka paskutinę šiais metais nesutrumpintą prekybos savaitę pradėjo su pliuso ženklu: indeksai „Stoxx 50“ ir „Stoxx 600“ pirmadienio sesijos pradžioje paaugo po maždaug 0,3 proc., atsitiesę po penktadienio išpardavimo, kurį paskatino technologijų sektoriaus akcijos, rodo portalo „Trading Economics“ skelbiami duomenys.

Investuotojai laukia šią savaitę vyksiančių centrinių bankų posėdžių.

Rinkose plačiai manoma, kad Europos Centrinis Bankas (ECB) nepakeis skolinimosi kainų, bet pagerins bendrojo vidaus produkto (BVP) augimo prognozes.

Pinigų politikos sprendimus taip pat ketina skelbti Anglijos, Švedijos ir Norvegijos centriniai bankai.

Visgi dėmesio centre tebėra geopolitiniai įvykiai ir rinkos atidžiai stebi derybas dėl taikos Ukrainoje.

Prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį Berlyne pratęs derybas su JAV delegacija.

