Pakistanas suteikė prezidentui neliečiamumą iki gyvos galvos

Pagal 27-ąją pataisą, priimtą dviejų trečdalių balsų dauguma, karinė galia sutelkiama į naująją Gynybos pajėgų vado pareigybę ir įsteigiamas Federalinis Konstitucinis Teismas.
Pakeitimai suteikia armijos vadui Asimui Munirui, po Pakistano susirėmimų su Indija gegužę paaukštintam į feldmaršalus, vadovavimą armijai, oro pajėgoms ir kariniam jūrų laivynui. A.Munirui, kaip ir kitiems aukščiausiems kariuomenės vadams, apsauga suteikta visam gyvenimui.
Karininkai, gavę feldmaršalo, oro pajėgų maršalo ar laivyno admirolo laipsnį, išlaikys jį ir privilegijas visą gyvenimą ir turės imunitetą nuo baudžiamojo persekiojimo – tokią apsaugą iki šiol turėjo tik valstybės vadovas.
„Ši Konstitucijos pataisa sustiprins autoritarizmą ir bet kokia, kad ir menka demokratijos regimybė, egzistavusi šioje šalyje, išnyks“, – sakė Islamabade dirbantis teisininkas Osama Malikas.
Pataisa taip pat užtikrina prezidento Asifo Ali Zardari imunitetą, apsaugantį nuo bet kokio baudžiamojo persekiojimo. Vis dėlto įstatymo projekte nurodoma, kad ši apsauga nebus taikoma, jei buvęs prezidentas vėliau eis kitas valstybės pareigas.
A. A. Zardari buvo iškelta daug bylų dėl kyšininkavimo, tačiau jos buvo sustabdytos. Naujausia pataisa jį padaro neliečiamą, nebent jis užimtų kitas valstybės pareigas.
Pataisa taip pat draudžia teismams kvestionuoti bet kokius Konstitucijos pakeitimus „bet kokiu pagrindu“.
Dabar prezidentas turi pasirašyti įstatymą, kad jis įsigaliotų.
