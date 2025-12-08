„Paramount“ stoja į kovą su „Netflix“ dėl „Warner Bros. Discovery“

Pagal šio pasiūlymo sąlygas pramogų milžinė vertinama 108,4 mlrd. JAV dolerių (93 mlrd. eurų), o siūloma akcijos kaina 139 proc. viršija rugsėjį buvusį WBD akcijų kursą, kuris siekė 12,54 JAV dolerio (10,7 euro), teigiama „Paramount“ pareiškime, kuriame „Netflix“ pasiūlymas vadinamas „prastesniu ir neaiškiu“.
„WBD akcininkai nusipelno galimybės apsvarstyti mūsų geresnį pasiūlymą, pagal kurį bus atsiskaitoma grynaisiais“, – sakė „Paramount“ pirmininkas ir generalinis direktorius Davidas Ellisonas.
„Netflix“ ir WBD penktadienį paviešintame bendrame pareiškime paskelbė, kad srautinio transliavimo milžinė įsigis kino ir televizijos studiją už beveik 83 mlrd. dolerių (71,2 mlrd. eurų).
„Paramount“ pirmadienį pareiškė, kad savo pasiūlymą teikia tiesiogiai „Warner Bros.“ akcininkams, nori įsigyti visą „Warner Bros. Discovery“ verslą, įskaitant jos „Global Networks“ segmentą, ir prašo akcininkų atmesti sandorį su „Netflix“.
Tai tas pats pasiūlymas, kurį „Warner Brothers“ atmetė, pasirinkusi „Netflix“ pasiūlymą dėl susijungimo, kuris pakeistų JAV pramogų sektorių.
„Paramount“ sukritikavo „Netflix“ pasiūlymą, pareiškusi, kad dėl jo „WBD akcininkų laukia ilgas ir ne vienoje jurisdikcijoje vyksiantis reguliuotojų patvirtinimo procesas, kurio rezultatas yra neaiškus, o siūlomas atsiskaitymo akcijomis ir grynaisiais derinys yra sudėtingas ir nestabilus“.
„Paramount“ taip pat pranešė, kad per 12 savaičių „Warner Bros. Discovery“ pateikė šešis pasiūlymus.
„Manome, kad mūsų pasiūlymas sustiprins Holivudą. Tai atitinka kūrybinės bendruomenės, vartotojų ir kino teatrų pramonės interesus“, – pareiškime teigė „Paramount“ pirmininkas ir generalinis direktorius D. Ellisonas.
„Manome, kad jie gaus naudos dėl sustiprėjusios konkurencijos, didesnių išlaidų turiniui ir kino teatrų produkcijai bei didesnio filmų skaičiaus kino teatruose, kuris bus pasiektas įgyvendinus mūsų siūlomą sandorį“, – pridūrė.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pripažino, kad „Netflix“ sudarytas „Warner Bros. Discovery“ įsigijimo sandoris dėl bendros dviejų bendrovių rinkos dalies dydžio „gali būti problema“.
