JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) ir Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas antradienį susitikę Rijade nusprendė paskirti grupes, kurios derėsis dėl karo Ukrainoje užbaigimo. Kyjivo atstovai susitikime nedalyvavo.

„Ir (buvęs JAV prezidentas Barackas) Obama (Barakas Obama) prieš 2014 metus, ir (Joe) Bidenas (Džo Baidenas) prieš šį karą kalbėjo su [Rusijos prezidentu Vladimiru] Putinu apie visus be visų, apie mus be mūsų, apie Europą be Europos“, – naujienų agentūrai AFP sakė aukšto rango pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

„Kažkas D. Trumpo komandoje nuvedė jį tomis pačiomis pėdomis. Tai tik pakurstys Putino apetitą ir Putino įsitikinimą, kad jis laimės, o Amerika pralaimės“, – kalbėjo šaltinis.

Šaltinis spėliojo, jog „panašu, kad D. Trumpo komandoje arba jam artimoje aplinkoje yra asmuo“, kuris kelia „nerealius lūkesčius“ dėl to, ką būtų galima pasiekti iš Rusijos.

Jis pridūrė, kad Kyjivas deda viltis į asmeninį susitikimą su D. Trumpo specialiuoju pasiuntiniu Ukrainoje Keithu Kelloggu (Kitu Kelogu), kuris turėtų apsilankyti Kyjive vasario 20 dieną, kad suprastų, „kas iš tikrųjų vyksta“.

JAV ir Rusijos pareigūnai antradienį susitiko Rijade pirmųjų aukšto lygio derybų nuo tada, kai Rusija pradėjo puolimą Ukrainoje.

JAV valstybės departamentas po derybų pareiškė, kad reikės dar daug nuveikti siekiant užbaigti karą Ukrainoje, tačiau antradienį įvykusį aukščiausio rango diplomato M. Rubio ir jo kolegos iš Rusijos susitikimą pavadino „svarbiu pirmuoju žingsniu“.

Rusija pareiškė, kad rusų derybos su Jungtinėmis Valstijomis Saudo Arabijoje buvo „neblogos“, tačiau teigė, kad sunku pasakyti, ar jų pozicijos suartėjo.

Tuo tarpu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sukritikavo JAV ir Rusijos pareigūnų susitikimą Saudo Arabijoje kaip derybas dėl karo Ukrainoje nedalyvaujant Kyjivui.