Pasaulinio tinklo kūrėjas ragina DI išsaugoti „pirmines vertybes“

„Asmens, individo“ viršenybė buvo interneto šerdis ir turėtų būti taikoma ir dirbtiniam intelektui, trečiadienį jis sakė agentūrai AFP Londone vykusio technologijų festivalio SXSW metu duotame interviu.
Britų fizikas, tapęs kompiuterių mokslininku, sugalvojo saityną 1989 metais, kai dirbo Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje (CERN) Šveicarijoje.
T. Bernersas-Lee DI vertina kaip „įdomų“ pasiekimą, tačiau tokį, kuriam būtų naudingas reguliavimas. Pasak jo, DI modeliai „naudoja tai, kad tinkle yra tiek daug duomenų, kuriais galima juos mokyti“.
„Svarbu, kad žmonės naudotų šią technologiją siekdami užtikrinti, jog jų klientai, jų piliečiai, turėtų savo pačių duomenų kontrolę“, – sakė jis.
T. Bernersas-Lee teigė, kad DI neturi nieko panašaus į Pasaulinio žiniatinklio konsorciumą (World Wide Web Consortium) – tarptautinę interneto standartų organizaciją, kurią jis įkūrė. Dėl to DI pionieriai negalėjo „pasinaudoti bendradarbiavimo privalumais, kuriuos turėtų, jei turėtų kažką panašaus“.
Visiems prieinamas tinklas
T. Bernersas-Lee iš pradžių pasiūlė savo pasaulį pakeitusį išradimą kaip būdą mokslininkams visame pasaulyje dalytis informacija apie savo tyrimus. Jis šį naują tinklą pavadino pasauliniu saitynu ir 1990 metais ėmė bendradarbiauti su belgu Robertu Cailliau, kad jį plėtotų. Saitynas rėmėsi dviem ramsčiais: HTML kalba, leidžiančia kurti svetaines, ir HTTP hiperteksto sistema, leidžiančia vartotojui užsisakyti ir gauti tinklalapį.
Nusprendęs, kad saitynas turi būti laisvai prieinamas visiems, jis nepatentavo savo programos, užtikrindamas, kad ji sparčiai išpopuliarės ir išplis.
Kadangi DI modeliai naudoja asmens duomenis, tai kelia susirūpinimą valdžios institucijoms, ypač Europoje. T. Bernersas-Lee pastaraisiais metais duomenų apsaugą pavertė savo pagrindine misija, visų pirma per startuolį „Inrupt“.
„Be duomenų (DI modeliai) negali egzistuoti. O dabar jie turi nevaržomą prieigą prie visų duomenų, ir jei to neprižiūrėsime, atsidursime tikrai blogoje padėtyje“, – įspėjo įmonės įkūrėjas Johnas Bruce'as.
2018 metais įkurto „Inrupt“ veikla paremta vadinamosiomis saugiomis duomenų piniginėmis, kurios lieka vartotojų rankose. Jis taip pat kuria DI asistentą „Charlie“, kuris galės filtruoti vartotojų užklausas tokioms priemonėms, kaip „ChatGPT“ ar „Claude“.
„Kai užduodate klausimą... jis peržiūri, koks tai klausimas... ir nusprendžia, kokią informaciją siųsti“ į DI priemonę, – sakė Timas Bernersas-Lee. – Jei ten yra asmeninės informacijos, „Charlie“ ją „patobulins“, kad DI įrankis „gautų vaizdą... bet negalėtų to panaudoti jūsų tapatybei nustatyti“. „Charlie“ siekia išsaugoti pirmines interneto vertybes.“
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