Pasaulio centrinių bankų vadovai išreiškė „visišką solidarumą“ su JAV Fed‘u

JAV prokurorai išsiuntė šaukimą J. Powellui, grasindami pateikti baudžiamąjį kaltinimą – tai beprecedentis žingsnis, plačiai vertinamas kaip prezidento Donaldo Trumpo kampanijos prieš centrinį banką eskalavimas.
Dėl šio tyrimo sekmadienį J. Powellas išreiškė retai viešumoje girdimus priekaištus ir pažadėjo toliau formuoti pinigų politiką „be politinės baimės ar šališkumo“.
„Esame visiškai solidarūs su Federaline rezervų sistema ir jos pirmininku Jerome‘u H. Powellu“, – sakoma pasaulio centrinių bankų vadovų pareiškime.
Tarp jį pasirašiusiųjų – Europos centrinio banko prezidentė Christine Lagarde, Anglijos banko vadovas Andrew Bailey ir Pietų Korėjos centrinio banko vadovas Rhee Chang-yong.
Tačiau pareiškimo nepasirašė Japonijos bankas.
„Sąžiningai tarnauja“
„Centrinių bankų nepriklausomybė yra kainų, finansinio ir ekonominio stabilumo kertinis akmuo, užtikrinantis piliečių, kuriems tarnaujame, interesus“, – sakoma pareiškime.
„Pirmininkas Powellas tarnauja sąžiningai, vadovaudamasis savo įgaliojimais ir tvirtais įsipareigojimais visuomenės interesams“, – priduriama jame.
Pareiškimą taip pat pasirašė Australijos, Brazilijos, Danijos, Kanados, Švedijos bei Šveicarijos centrinių bankų vadovai ir Tarptautinių atsiskaitymų banko pirmininkas.
Tyrimas vyksta dėl 2,5 mlrd. dolerių vertės Fed‘o būstinės renovacijos, dėl kurios D. Trumpas ne kartą užsipuolė J. Powellą ir kaltino blogu vadovavimu. Praėjusiais metais prezidentas užsiminė apie galimybę atleisti J. Powellą dėl viršytų istorinių pastatų remonto išlaidų.
Jis taip pat vadino J. Powellą „bukagalviu“ ir „kvailiu“ dėl Fed‘o politikos sprendimų ir nenoro didesniu mastu mažinti palūkanų normų.
J. Powellas priekaištus dėl remonto ir dėl liudijimo Senate atmetė, pavadindamas juos „pretekstais“.
J. Powellą palaikė ir ankstesni Fed‘o vadovai, pirmadienį griežtai sukritikavę baudžiamąjį tyrimą ir pavadinę jį „beprecedenčiu bandymu“ pakenkti centrinio banko nepriklausomybei.
Du respublikonų senatoriai prisijungė prie kritikos D. Trumpo administracijai ir suabejojo Teisingumo departamento patikimumu dėl tyrimo J. Powello atžvilgiu.
Tuo tarpu finansų rinkos laukė duomenų apie JAV infliaciją, kurie turi būti paskelbti antradienį, kad gautų užuominų apie JAV palūkanų normų perspektyvas.
Fed‘as jau davė suprasti, kad per kitą pinigų politikos posėdį šį mėnesį palūkanų normos nesikeis.
