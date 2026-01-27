Pasaulis mini Tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną

Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena visame pasaulyje minima sausio 27-ąją – Aušvico–Birkenau – liūdniausiai pagarsėjusios nacistinės Vokietijos mirties stovyklos – išlaisvinimo sovietų pajėgomis metinių dieną. Ji pradėta minėti 2005 metais Jungtinių Tautų (JT) Generalinei Asamblėjai priėmus atitinkamą rezoliuciją.
Aušvico memorialo vietoje, teritorijoje, kuri Antrojo pasaulinio karo metais buvo okupuota Vokietijos, buvę kaliniai dėjo gėles ir vainikus prie Sušaudymo sienos, kur Vokietijos pajėgos nužudė tūkstančius žmonių, daugiausia lenkų. Vėliau tą pačią dieną Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis kartu su Holokaustą išgyvenusiais žmonėmis dalyvaus atminimo ceremonijoje Birkenau – netoliese esančioje milžiniškoje teritorijoje, į kurią žydai buvo gabenami iš visos Europos, kad būtų sunaikinti dujų kamerose.
Nacistinės Vokietijos pajėgos Aušvice nužudė apie 1,1 mln. žmonių, daugiausia žydų, taip pat lenkų, romų ir kitų tautybių asmenų.
Minėjimai, skirti Aušvico išlaisvinimui 1945 metų sausio 27 dieną, antradienį vyko visoje Europoje, taip pat Jungtinėse Tautose. Vokietija – tauta, sukėlusi karą ir genocidą – trečiadienį rengia minėjimą Bundestage.
Prie Memorialo nužudytiems Europos žydams – 2 700 pilkų betoninių luitų lauko netoli Brandenburgo vartų pačioje Berlyno širdyje – degė žvakės, buvo padėta baltų rožių. Šis didžiulis memorialas sostinės centre yra skirtas pagerbti 6 milijonus Holokausto metu nužudytų žydų ir pabrėžia Vokietijos atgailą.
Izraelis Holokausto atminimo dieną mini Varšuvos geto sukilimo 1943 metų balandį metinių dieną, taip pabrėždamas žydų pasipriešinimą nacių terorui.
Remiantis nauja Niujorke įsikūrusios Žydų materialinių pretenzijų Vokietijai konferencijos paskelbta informacija, pasaulyje dar gyvena apie 196 600 žydų tautybės Holokausto aukų – mažiau nei prieš metus, kai jų buvo apie 220 000. Beveik visi jie — maždaug 97 procentai — yra „išgyvenę vaikai“, gimę 1928 metais ar vėliau, nurodo grupė.
Nors išgyvenusiųjų bendruomenė pasaulyje laikui bėgant mažėja, kai kurie iš jų po tiek metų vis dar pasakoja savo istorijas pirmą kartą.
Sekmadienį Nyderlandai paminėjo savo nacionalinę Holokausto atminimo dieną tyliomis eitynėmis per istorinį Amsterdamo žydų kvartalą iki memorialo Aušvico aukoms. Amsterdamo merė Femke Halsema kreipėsi į šimtus žmonių, susirinkusių į šį rimtą renginį.
„Bergen-Belsenas, Sobiboras, Aušvicas – tai precedento neturintys ir vis dar nesuvokiami pavyzdžiai to, prie ko gali privesti netolerancija, neapykanta ir rasizmas. Tai neturi lygių istorijoje“, — sakė ji.
Nyderlandų minėjimas vyksta kiekvienais metais paskutinį sausio sekmadienį Wertheimo parke Amsterdame.
