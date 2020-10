Pasaulyje itin sparčiai daugėja koronaviruso atvejų, fiksuojama vis daugiau mirčių

Pasaulyje sparčiai daugėja koronaviruso atvejų. Kai kuriose šalyse fiksuojami ir mirčių, ir sergančiųjų, nustatytų per parą, rekordai.

Rusijoje – 16,7 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, mirė 229 žmonės

Rusijoje per praėjusią parą nustatyta 16 710 naujų koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų, taip pat mirė 229 anksčiau užsikrėtę žmonės, rodo sekmadienį paskelbti šalies kovą su epidemija koordinuojančio operatyvinio štabo duomenys.

Per parą nustatomų COVID-19 atvejų skaičius Rusijoje ėmė didėti nuo rugsėjo: per mėnesį jų pagausėjo nuo 5 tūkst. iki 10 tūkst., per pirmąsias dvi spalio savaites paros prieaugis padidėjo iki 15 tūkst., o spalio 20-ąją perkopė 16 tūkst. ribą. Penktadienį buvo užfiksuotas naujas sergamumo rekordas – koronavirusinė infekcija nustatyta 17 340 žmonių. Šeštadienį šis rodiklis kiek sumažėjo – iki 16 521 atvejo.

Didžiausias sergamumas tebefiksuojamas Maskvoje: per praėjusią parą Rusijos sostinėje užregistruoti 4 455 užsikrėtimo atvejai.

Nuo epidemijos pradžios visoje šalyje nustatyti iš viso 1 513 877 COVID-19 atvejai, 26 050 užsikrėtusiųjų mirė.

Iš gydymo įstaigų per praėjusią parą išrašyti 7 704 pacientai. Bendras ligoninėse gydytų ir pasveikusių žmonių skaičius padidėjo iki 1 138 522.

Ukrainoje – daugiau kaip 6 tūkst. naujų COVID-19 atvejų, mirė 102 žmonės

Ukrainoje per praėjusią parą nustatyti 6 088 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, taip pat mirė 102 anksčiau užsikrėtę žmonės, sekmadienį pranešė atsaką į epidemiją koordinuojanti Nacionalinio saugumo ir gynybos taryba.

Dieną anksčiau šalyje buvo patvirtinta 7 014 naujų COVID-19 atvejų, o spalio 23-ąją buvo užfiksuotas naujas užsikrėtimo atvejų paros prieaugio rekordas: 7 517 atvejų.

Nuo pandemijos pradžios Ukrainoje patvirtinti iš viso 343 498 užsikrėtimo koronavirusu atvejai, 6 391 užsikrėtęs asmuo mirė, 141 508 pasveiko, iš jų 1 753 – per pastarąją parą.

Šiuo metu šalyje COVID-19 serga 195 599 žmonės – 4 233 daugiau negu ankstesnę dieną.

JAV antrą dieną iš eilės fiksuojamas rekordas

Jungtinėse Valstijose antrą dieną iš eilės užfiksuotas sergamumo koronavirusine infekcija rekordas – per parą patvirtinta beveik 89 tūkst. COVID-19 atvejų, parodė šeštadienį paskelbti Johnso Hopkinso (Džonso Hopkinso) universiteto duomenys.

Nuo penktadienio 20 val. 30 min. iki to paties laiko šeštadienį šalyje testais buvo patvirtinti 88 973 užsikrėtimo koronavirusu atvejai ir jų skaičius buvo gerokai didesnis už ankstesnės paros rekordą – 79 963 atvejus.

Bendras COVID-19 atvejų skaičius Jungtinėse Valstijose nuo pandemijos pradžios pasiekė 8 568 625, o mirčių skaičius išaugo iki 224 751.

Šiuo metu blogiausia epidemiologinė padėtis susiklosčiusi šalies šiaurėje ir Vidurio Vakarų regione. Per parą užregistruojamų COVID-19 atvejų gausėja maždaug 35 iš 50 valstijų.

Tuo tarpu per parą užregistruojamų COVID-19 pacientų mirčių skaičius nuo rudens pradžios išlieka gana stabilus – tarp 700 ir 800. Tiesa, šeštadienį mirė 906 koronavirusu užsikrėtę žmonės.

COVID-19 atvejų skaičius Kolumbijoje viršijo 1 mln.

Kolumbija šeštadienį perkopė 1 mln. koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų, šalyje užregistruotų nuo pandemijos pradžios, ribą, paskelbė sveikatos apsaugos ministerija.

Per paskutinę parą buvo patvirtinti 8 769 nauji užsikrėtimo atvejai ir jų bendras skaičius nuo kovo 6 dienos, kuomet šalyje buvo nustatytas pirmasis atvejis, padidėjo iki 1 007 711-os, nurodė ministerija.

Mirčių skaičius išaugo iki 30 tūkstančių.

Kolumbija, turinti 50 mln. gyventojų, yra aštuntoji šalis, viršijusi 1 mln. užsikrėtimo atvejų ribą, kurią anksčiau perkopė Jungtinės Valstijos, Indija, Brazilija, Rusija, Argentina, Ispanija ir Prancūzija.

Kolumbijos prezidentas Ivanas Duque (Ivanas Dukė) per renginį Činčinos savivaldybėje Kaldaso departamente pabrėžė, jog mirtingumas nuo COVID-19 Kolumbijoje, palyginti su kitomis Lotynų Amerikos šalimis, yra palyginti mažas.

„Mums sekėsi kur kas geriau negu kitoms šalims. Tačiau tai sakau ne tam, kad galėtume didžiuotis, sakau tai, nes turime geriau save saugoti“, – pažymėjo jis.

Nacionalinio sveikatos instituto duomenimis, mirtingumas Kolumbijoje siekia vidutiniškai 561 mirties atvejį 1 mln. gyventojų ir pagal šį rodiklį šalis užima dešimtą vietą regione. Pavyzdžiui, Peru šis rodiklis siekia 1 016 mirties atvejų, o Brazilijoje – 719.

Baltarusijoje – 845 nauji COVID-19 atvejai, keturi užsikrėtusieji mirė

Baltarusijoje per praėjusią parą patvirtinti 845 nauji koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejai, keturi anksčiau užsikrėtę žmonės mirė, sekmadienį pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Nuo epidemijos pradžios testais patvirtintų užsikrėtimo atvejų skaičius padidėjo iki 92 823.

Per visą infekcijos plitimo laikotarpį šalyje mirė 957 koronavirusu užsikrėtę žmonės.

Iš gydymo įstaigų per praėjusią parą išrašyti 567 pacientai, sirgę COVID-19. Bendras ligoninėse gydytų ir pasveikusių žmonių skaičius padidėjo iki 83 237.

Šalyje atlikta per 2,37 mln. testų koronavirusinei infekcijai nustatyti.