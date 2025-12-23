 Pasaulyje šiemet išlydyta mažiau plieno

Pasaulyje šiemet išlydyta mažiau plieno

2025-12-23 14:07
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Per 11 šių metų mėnesių pasaulyje išlydyta 1,662 mlrd. tonų plieno – 2,0 proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai, skelbia Tarptautinė plieno asociacija („Worldsteel“).

Pasaulyje šiemet išlydyta mažiau plieno
Pasaulyje šiemet išlydyta mažiau plieno / Pixabay nuotr.

Kinijoje, kuri yra didžiausia plieno gamintoja ir vartotoja, gamyba sumažėjo 4,0 proc. iki 891,7 mln. tonų.

Plieno gamyba Europos Sąjungoje sumenko 3,3 proc. iki 116,1 mln. tonų, kitur Europoje – 2,1 proc. iki 39,1 mln. tonų, tuo tarpu Šiaurės Amerikoje – padidėjo 1,2 proc. iki 98,7 mln. tonų, o vien tik JAV – 3,2 proc. iki 75,1 mln. tonų.

Indija plieno gamybą padidino 10,3 proc. iki 150,1 mln. tonų, Japonija – sumažino 3,9 proc. iki 74,1 mln. tonų, Rusija – 5,0 proc. iki 61,8 mln. tonų, Pietų Korėja – 3,7 proc. iki 56,1 mln. tonų.

Gamybos apimtys kitose valstybėse – gerokai kuklesnės.

Praėjusį mėnesį pasaulyje išlydyta 140,1 mln. tonų plieno – 4,6 proc. mažiau nei pernai lapkritį.

Šiame straipsnyje:
pasaulinė plieno gamyba 2025

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų