Paskelbti daugiausiai gyventojų turintys miestai, iškilo naujas lyderis

Toliau eina Bangladešo sostinė Daka su beveik 40 mln. gyventojų ir Japonijos sotinė Tokijas, kuriame priskaičiuota 33 mln. žmonių. Tai nurodoma JT ekonominių ir socialinių reikalų departamento ataskaitoje.
Tokių megamiestų, kuriuose gyvena mažiausiai 10 mln. žmonių, skaičius nuo 1975 m. išaugo keturis kartus – nuo 8 iki 33. Daugiau kaip pusė jų (19) yra Azijoje. Tarp dešimties daugiausiai gyventojų turinčių miestų Egipto sostinė Kairas yra vienintelis, esantis ne Azijoje.
Ataskaitos autoriai prognozuoja, kad iki 2050 m. dar keturi miestai peržengs 10 mln. gyventojų ribą: Adis Abeba Etiopijoje, Dar es Salamas Tanzanijoje, Kvala Lumpūras Malaizijoje ir Hadžipuras Indijoje. Tačiau kai kuriuose miestuose gyventojų mažėja, pavyzdžiui, Meksikos sostinėje Meksike ir Čengdu Kinijoje.
Iš viso 45 proc. pasaulio gyventojų iš 8,2 mlrd. gyvena miestuose, teigiama pranešime. 1950-aisiais šis rodiklis tebuvo 20 proc. tuometinių planetos gyventojų. Ataskaitoje miestu laikoma teritorija, kurioje gyvena bent 50 tūkst. žmonių.
Naujausi komentarai