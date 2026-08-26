„Penkių akių“ aljanso saugumo derybose Australijoje dominavo dirbtinis intelektas

Australijos vidaus reikalų ministras Tony Burke'as sakė, kad derybose su JAV krašto saugumo sekretoriumi Markwayne'u Mullinu, JK vidaus reikalų sekretore Shabana Mahmood, Kanados viešojo saugumo ministru Gary Anandasangaree'u ir Naujosios Zelandijos policijos ministru Marku Mitchellu dominavo klausimas dėl „didžiulio pajėgumų daryti žalą per dirbtinį intelektą paspartėjimo“.
T. Burke'as žurnalistams teigė, kad grupė aptarė, kaip naudoti DI „visose skirtingose grėsmių srityse, su kuriomis susiduriame (...) kovojant su terorizmu, narkotikų kontrabanda, sukčiavimu ir sukčiavimo centrais bei organizuotu nusikalstamumu“.
Vidaus reikalų ministrai stebėjo oro ir jūrų dronų pasirodymą; dronai – naujausia Australijos priemonė, skirta sustiprinti laivų stebėjimą palei jos atokią ir sudėtingą šiaurinę pakrantę.
Reaguodama į populistinės prieš imigraciją nusiteikusios partijos „One Nation“ iškilimą, Australija prieš 25 metus įvedė griežtą sienų kontrolę ir politiką, kuria siekiama sustabdyti prieglobsčio prašytojų laivų atvykimą į savo ilgą pakrantę.
Pagal šią politiką valtimis į Australiją atvykstantys prieglobsčio prašytojai yra deportuojami į atokią Ramiojo vandenyno salą Nauru.
„One Nation“ vėl patiriant atgimimą viešosios nuomonės apklausose, Australijos vyriausybė pažadėjo sumažinti migracijos lygį.
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