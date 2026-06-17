Pernai Rusija išdavė daugiau nei tūkstantį „antivoukistinių“ vizų

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas jau daugelį metų smerkia viską, kas prieštarauja jo vadinamoms „tradicinėms šeimos vertybėms“, pradedant LGBTQ teisėmis ir baigiant mišriais tualetais, teikdamas, kad tai „nerusiška“ ir pristatydamas tokius reiškinius kaip Vakarų moralinio nuosmukio ženklą.
2024 m. jis pasirašė dekretą, kuriuo užsieniečiams iš šalių, kurios „įgyvendina destruktyvią neoliberalią ideologinę politiką, prieštaraujančią tradicinėms Rusijos dvasinėms ir moralinėms vertybėms“, siūloma „humanitarinė pagalba“ ir vizos.
Pagal šią programą piliečiai iš tokių šalių, tarp kurių – daugiausia Europos valstybės, bet taip pat yra Jungtinės Valstijos, Japonija, Pietų Korėja ir Naujoji Zelandija, gali kreiptis dėl leidimo gyventi Rusijoje.
Praėjusiais metais pagal šią iniciatyvą įvažiavimo vizos buvo išduotos 1 112 žmonių, valstybinei naujienų agentūrai „RIA Novosti“ sakė Rusijos užsienio reikalų ministerijos konsulinio departamento direktorius Aleksejus Klimovas.
Pirmąsias vietas gavėjų sąraše užėmė Vokietijos ir Prancūzijos piliečiai, kuriems išduota atitinkamai 168 ir 140 vizų.
Pasak A. Klimovo, trečioje vietoje buvo JAV piliečiai – jiems buvo išduotos 105 vizos.
Į sąrašą taip pat pateko Italijos, Baltijos valstybių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos – bei Australijos piliečiai.
Vakarų žiniasklaidos priemonės šią iniciatyvą pavadino Rusijos „antivoukistinėmis“ (angl. anti-woke) vizomis.
Pareigūnas nepateikė duomenų, kiek iš tų, kurie pateikė paraiškas vizai gauti, vis dar gyvena Rusijoje.
Šį mėnesį šią programą pasveikino pats V. Putinas.
„Deja, daugelyje šalių bandoma panaikinti tradicines šeimos vertybes“, – sakė jis, įteikdamas valstybinius apdovanojimus už vadinamųjų šeimos vertybių gynimą.
„Ir mes remsime tuos, kurie, susidūrę su tokiu spaudimu, atvyksta gyventi, dirbti ir auginti savo vaikus Rusijoje. Sveiki atvykę“, – sakė jis.
Nuo 2022 m., kai Ukrainoje pradėjo karinę operaciją, virtusią kruviniausiu konfliktu Europoje nuo Antrojo pasaulinio karo, Maskva ėmė aktyviau kovoti su tuo, ką vadina „žalingomis ideologijomis“, kurias skatina Vakarai.
2022 m. ji visiškai uždraudė vadinamąją „LGBT propagandą“ tarp suaugusiųjų, o 2023 m. uždraudė žmonėms teisėtai ar mediciniškai keisti lytį – šį valdžios sprendimą pasmerkė žmogaus teisių organizacijos.
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