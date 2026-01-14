Pietų Korėja: Kim Jong Unas pertvarkė asmeninę apsaugą

Manoma, kad tai rodo, jog diktatorius galima vis labiau baiminasi sąmokslų jį nužudyti.
Už santykius su Pchenjanu atsakinga Pietų Korėjos susivienijimo ministerija teigė, kad trys valstybinės agentūros, besirūpinančios Kim Jong Uno saugumu, turi naujus vadovus.
Pertvarkymas buvo pastebėtas per spalį vykusį karinį paradą, teigė ministerija.
Anot vieno analitiko, pokyčiai Apsaugos vadovybėje, kuri rūpinasi saugumo priemonėmis prieš dronų ar elektronines atakas, gali būti susiję su Kim Jong Uno sprendimu siųsti karius padėti Rusijai kare Ukrainoje.
„Kim (Jong Uno) apsaugos modelio pasikeitimas pastebimas nuo 2024-ųjų spalio, kai jis dislokavo Šiaurės Korėjos karius Rusijoje“, – naujienų agentūrai AFP sakė Korėjos nacionalinio susivienijimo instituto analitikas Hong Minas.
„Jis galėjo nuspręsti, kad dėl padidėjusio tarptautinio dėmesio dislokavimui gali būti bandoma pasikėsinti į jį, įsitraukiant ukrainiečiams“, – pridūrė jis.
Pietų Korėjos žvalgybos agentūra anksčiau teigė, kad Kim Jong Unas padidino savo apsaugos lygį dėl pavojaus gyvybei.
Reaguodamas į tai, Kim Jong Uno biuras siekė įsigyti įrangos, galinčios blokuoti ryšius ir aptikti dronus, nurodė agentūra.
Pastaraisiais metais Kim Jong Unas dažnai matomas lydimas dukters Kim Ju Ae (Kim Džu Ae) atliekant oficialias pareigas, įskaitant branduolinio povandeninio laivo apžiūrą.
Analitikai sako, kad ji greičiausiai yra kita eilėje vadovauti branduolinį ginklą turinčiai diktatūrai.
Ekspertų nuomone, šį mėnesį Jungtinių Valstijų įvykdytas Venesuelos prezidento Nicolas Maduro (Nikolo Maduro) sulaikymas taip pat tikriausiai padidino Pchenjano nerimą dėl saugumo.
Tokio tipo operacija būtų košmariškas scenarijus Šiaurės Korėjos vadovybei, kuri jau seniai baiminasi vadinamojo „galvos nukirtimo smūgio“ ir kaltina Vašingtoną siekiu nušalinti ją nuo valdžios.
